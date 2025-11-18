Украйна се намира на кръстопът

От почти три години конфликтът в Украйна се превърна в изтощителна война. Военните речи на западните канцеларии, решени да подкрепят Киев „колкото е необходимо“, вече с мъка прикриват една реалност, която дори Вашингтон вече не крие: без пряко участие НАТО няма да обърне тенденцията на терен, пише Valeurs actuelles.

Западната военна подкрепа, която значително се забави след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом, оставя на Европа тежест, която тя не може да поеме сама. В този контекст украинските сили се сблъскват с тотална война, която изчерпва техните човешки и материални резерви. Боевете, които преди бяха концентрирани в Донбас, се разшириха към ключови зони, където украинската съпротива се разпада. В този контекст населените места Покровск, Купианск, Мирныйград, както и околностите на Харков, Днепропетровск и Запорожие, се превръщат в неврологични точки, заплашени от руската стратегия за постепенно задушаване. Няколко анализатори, базирани в Украйна, сред които Леонардо Дини, описват изключително трудна демографска и военна ситуация. Трудностите при мобилизацията, масовото изселване към Европа и разпадането на цели подразделения под руския натиск, признати вътрешно от украинската армия, но слабо отразявани в западната преса, подхранват нарастващия песимизъм относно способността на Киев да поддържа оперативна отбрана по цялата линия на фронта.

Далеч от разказа за един алианс, сплотен около Украйна, Западът изглежда по-разделен от всякога.

Съединените щати, които вече са фокусирани върху преразпределението на финансовите и енергийните разходи, притискат Европа да поеме по-важна роля, въпреки че тя е все по-малко в състояние да поеме разходите. От Лондон до Париж твърдите декларации вече не са достатъчни, за да прикрият неспособността на Запада да промени трайно баланса на силите спрямо Русия, която реорганизира икономиката си и ускори развитието на военната си промишленост.

Европейското единство е подкопано от износването на общественото мнение, възхода на популизма и приоритета, даван на вътрешните икономически проблеми. Докато Варшава, Вилнюс и Рига поддържат максимална подкрепа за Киев, големите столици на Западна Европа – Берлин, Рим, Мадрид, Атина и дори Париж, зад официалните декларации – дискретно се придвижват към по-предпазливи позиции, понякога благоприятни за договорено компромисно решение.

В този контекст повторните разкрития за корупция в украинската държава още повече нарушават и без това нестабилното равновесие между Киев и неговите съюзници. Неотдавнашният скандал, в който са замесени близки на властта и който доведе до публични упреци към президента Зеленски от страна на няколко европейски лидери – сред които германският канцлер Фридрих Мерц – засили критиките, че част от западната помощ бива отклонявана. Един от protagonisti, споменати в този случай, е бизнесменът Тимур Миндих, бивш партньор на Зеленски в неговите предвоенни производствени дейности, който се е възползвал от съучастието на украинския президент, за да избяга от украинското правосъдие след разкритията на НАБУ, Националната антикорупционна служба на Украйна.

Сценарият предвижда продължаване на изтощителната война, която да доведе до преговори за примирие под натиска на Запада. Русия ще консолидира своите постижения, а Украйна ще бъде принудена да преразгледа своите амбиции, може би дори да приеме някаква форма на наложена неутралност.

Украйна се намира на кръстопът: между забележителна устойчивост и структурна деградация, между незаменима, но недостатъчна подкрепа от Запада и разединена Атлантическа алианса, както между двата бряга на Атлантическия океан, така и между самите европейци. Всяко руско напредване, всяко забавяне на доставките на оръжие от Запада, всеки вътрешен скандал – като случаят с Тимур Миндих, близък до олигарха Игор Коломойски (покровител на Зеленски в политиката през 2019 г., признат за виновен през юли за присвояване на 1,9 милиарда лири от украинската PrivatBank) — допринася за все по-мрачното бъдеще на Киев, чийто фронт и режим могат да се разклатят всеки момент.