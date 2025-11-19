Алжир получава първите стелт изтребители Су-57 в арабския свят от Русия

Су-57 разполага с по-широк спектър от типове боеприпаси „въздух-земя“

Русия достави първите изтребители Су-57 на Алжир, което е първият път, в който се изнася боен самолет от пето поколение, различен от американския F-35. Главният изпълнителен директор на държавната Обединена самолетостроителна корпорация Вадим Бадеха потвърди доставката и заяви, че самолетите вече са на активна служба, пише Military Watch Magazine.

„Те са влезли в бойно дежурство и демонстрират най-добрите си качества. Нашият клиент е доволен“, заяви той.

Корпорацията по-рано обяви, че „стабилното серийно производство на Су-57 позволява по-активна работа за популяризиране на самолета на международния пазар“, добавяйки, че „присъствието на изтребител от пето поколение в Русия, особено доказан в реални бойни условия, е знак за технологичен суверенитет и високото ниво на технологии, което нашата страна притежава“. Въпреки че руски източници не посочват изрично коя държава е получила изтребителите, по-рано беше потвърдено, че Алжир ще получи два изтребителя преди края на годината, като единствен потвърден клиент за самолета.

Изявление на алжирските държавни медии от 12 февруари 2025 г. потвърди, че първите Су-57 ще пристигнат в страната преди януари на следващата година, като последва изявление на пресслужбата на руската Федерална служба за военно-техническо сътрудничество потвърди, че експортните доставки ще започнат до този момент.

Наред със Су-57, Алжир получи малък брой изтребители за превъзходство във въздуха Су-35С

в началото на годината, а появата на изтребители Су-34 в цветовете на алжирските военновъздушни сили в Русия показва, че може да е подписан и договор за продажбата на тези самолети. През октомври изтекла ценова таблица от руския държавен оръжеен конгломерат „Ростех“ посочи , че Алжир е планирал да получи два Су-57 и по една ескадрила Су-34 и Су-35.

Очаква се продажбите на Алжир да дадат по-голям тласък на руските усилия за износ на Су-57, като африканската държава е известна с едни от най-високите стандарти сред основните клиенти за незападни бойни самолети, включително история на отказ на изтребители, считани за незадоволително качество.

Су-57 разполага с по-широк спектър от типове боеприпаси „въздух-земя“ извън зрителния обсег от всеки друг от своето поколение и освен основното си въоръжение, крилатата ракета Х-59МК2, в началото на ноември беше видян да носи противорадиационни ракети Х-58УШКЕ в оръжейните си отсеци. Конкурентният F-35 все още не е интегрирал никакъв тип ракета „въздух-земя“ извън зрителния обсег, камо ли да я е тествал в бой, което е сред факторите, които биха могли да дадат предимство на Су-57 в неговата привлекателност.