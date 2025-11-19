Руският кораб „Янтар“ отново навлезе в британски води: Лондон говори за „нова ера на заплаха“

Руският разузнавателен кораб "Янтар" е навлязъл във водите около Обединеното кралство за втори път тази година, заяви министърът на отбраната Джон Хийли на пресконференция на Даунинг стрийт, предава Sky News.

"Това е кораб за събиране на разузнавателна информация и картографиране на нашите подводни кабели", заяви Хийли. По думите му Кралският флот и военновъздушните сили наблюдават непрекъснато движението на кораба, който е насочвал лазери към британските пилоти по време на разузнавателните полети. "Това руско действие е изключително опасно и не се е случвало досега", подчерта министърът.

Хийли предупреди Русия и лично президента Владимир Путин: "Виждаме ви, знаем какво правите, и ако "Янтар" се насочи на юг тази седмица - ние ще сме готови." Той допълни, че корабът е част от специализираната програма на руската Главна дирекция за дълбоководни изследвания (ГУГИ), която е способна да извършва наблюдение в мирно време и потенциален саботаж при конфликт.

Министърът посочи, че страната е променила правилата за действие на Кралските военноморски сили, за да следи отблизо кораба, и е готова с различните военни варианти за реагиране. Това включва по-интензивното наблюдение на "Янтар" и координацията със съюзниците на Великобритания, за да се гарантира защитата на подводната инфраструктура както на Обединеното кралство, така и на партньорите му.

Хийли определи настоящата ситуация като "нова ера на заплаха", изискваща "нова ера в отбраната", и подчерта, че Великобритания е решена да защитава своите води и съюзници от всякакви рискове.