Бизнесът вече не се стеснява да реже работни места заради AI

В края на септември германската авиокомпания Deutsche Lufthansa AG заяви пред анализатори и инвеститори, че планира да премахне 4000 административни позиции до края на десетилетието. Сред посочените причини е „увеличеното използване на изкуствен интелект“, пише Bloomberg.

Седмици по-късно нидерландският кредитор ING Groep NV заяви, че близо 1000 позиции са изложени на риск от „дигитализацията, изкуствения интелект и променящите се нужди на клиентите“. И по-рано този месец, Krafton Inc., южнокорейска компания за видеоигри, заяви, че възнамерява да замрази наемането на персонал, за да се съсредоточи върху подход „първо с AI“ към разработката.

През по-голямата част от бума на изкуствения интелект много компании се въздържаха от приписване на съкращенията на работни места на изкуствения интелект от страх да не привлекат негативни заглавия. Но през последните месеци големи фирми в различни индустрии и географски региони станаха по-гласовити с твърденията си, че изкуственият интелект им позволява да съкращават персонал и да намаляват наемането.

В отчети за печалби, презентации за инвеститори и фирмени бележки, ръководителите рекламират повишаване на ефективността от изкуствения интелект и представят свиващата се или непроменена работна сила като подготовка за все по-ориентирана към изкуствения интелект икономика.

Изкуственият интелект е посочен като причина за 48 414 съкращения на работни места, обявени в САЩ досега тази година, според скорошна оценка на фирмата за аутплейсмънт Challenger, Gray & Christmas. От тях 31 039 съкращения на работни места, свързани с изкуствения интелект, са обявени само през октомври.

Измиване с AI

Внезапното увеличение отразява рязкото увеличение на планираните съкращения като цяло, като изкуственият интелект е посочен като фактор в приблизително една пета от общия брой в САЩ миналия месец. Вълната от съобщения, свързани специфично с изкуствения интелект, привлече вниманието на политиците, включително председателя на Федералния резерв Джером Пауъл.

Това също така предизвика дебат дали компаниите се възползват от напредъка в областта на изкуствения интелект, за да поддържат ниски разходи в несигурна световна икономика, или просто цитират изкуствения интелект като фактор, който обяснява съкращенията, правени по по-сложни и евентуално неласкателни причини, с термини, които са привлекателни за инвеститорите. Отговорът може да е малко и от двете.

В САЩ корпорациите, които са трупали служители на пазар на труда със „слабо наемане, ниски уволнения“, сега започват да правят съкращения, тъй като се сблъскват с продължаващите рискове от мита, търговски войни и влошаване на потребителските настроения.

Много големи компании, особено в технологичната индустрия, също „се разшириха прекалено много по време на постпандемичния бум и в крайна сметка разполагаха с много голяма работна сила“, каза Джордж Денлингер, оперативен президент в агенцията за подбор на персонал Robert Half.

Поради тази причина акцентът върху изкуствения интелект понякога може да бъде подвеждащ. „Те говорят за използването на изкуствен интелект за извършване на тези задачи в бъдеще, което може да се равнява на един вид „измиване с AI“, каза той. „Те обвиняват изкуствения интелект, въпреки че това не е единствената причина за съкращенията.“

Обърканите мотиви могат да се видят в големи технологични фирми като Amazon. През юни главният изпълнителен директор на гиганта в електронната търговия, Анди Джаси, сигнализира, че работната сила на компанията ще намалее през следващите години, тъй като изкуственият интелект ще се справя с повече задачи.

Четири месеца по-късно Amazon обяви, че ще съкрати 14 000 работни места, ход, който според Джаси „дори не е наистина задвижван от изкуствен интелект, не и в момента“. Вместо това той го отдаде на раздутата бюрокрация.

Изкуственият интелект вероятно е фактор в Amazon, макар и не само защото някои работни задачи се прехвърлят към чатботове. Amazon, Microsoft Corp. и Oracle Corp. предприеха стъпки за намаляване и ограничаване на разходите в други части на бизнеса си, като същевременно увеличиха разходите за центрове за данни, чипове и таланти, за да поддържат по-мощни системи с изкуствен интелект.

Но скорошната поредица от съобщения за съкращения, свързани с изкуствения интелект, предлага някои намеци за мащабно съкращение на работни места, за което критиците на технологията - и дори нейните евангелисти - отдавна предупреждават.

През последната година изкуственият интелект се е развил от чатботове, които дават умни отговори, до така наречените агенти, предназначени да изпълняват по-сложни задачи от името на потребителя, независимо дали става въпрос за провеждане на изследване или писане на код с часове.

"Не е нужно да им плащате"

„Изкуственият интелект започва да поглъща повтаряща се, обемна работа“, каза Майк Дунан от SPMB, която набира висши технологични и информационни лидери. Един голям клиент, каза той, е съкратил своя персонал за обслужване на клиенти, базиран в САЩ, и е преместил много от взаимодействията с клиентите към инструменти с изкуствен интелект, намалявайки разходите.

По време на разговор за приходите в края на октомври, ръководителите на C.H. Robinson Worldwide Inc. говори за „нарастващата автоматизация“ за въвеждане на поръчки, планиране на срещи и други ръчни задачи, които са позволили на логистичната фирма да „раздели растежа на персонала от растежа на обема“.

В резултат на това компанията заяви, че средният ѝ брой на персонала е намалял с 10,8% на годишна база през последното тримесечие. Инвеститорите приветстваха резултата.

В панелна дискусия по-рано тази година, главният изпълнителен директор на International Business Machines Corp. Арвинд Кришна заяви, че изкуственият интелект може да рационализира процеса на обработка на договори с клиенти, като намали необходимостта от участието на стотици служители.

Отделно Кришна каза, че неговата фирма е използвала агенти с изкуствен интелект, за да замени работата на стотици HR служители, въпреки че каза, че IBM е наела още в други области. През август IBM заяви, че е напът да достигне 4,5 милиарда долара икономии от изкуствен интелект и автоматизация до края на тази година.

Дори когато компаниите не казват, че изкуственият интелект помага за премахването на работни места, те го споменават като причина да вдигнат летвата за новите назначения. Във вътрешна бележка по-рано тази година, главният изпълнителен директор на Shopify Inc., Тоби Лутке, каза на служителите, че „екипите трябва да демонстрират защо не могат да постигнат това, което искат, с помощта на изкуствен интелект“, преди да поискат допълнителен персонал.

„Забавяме наемането на работа, която, честно казано, е изтощителна работа“, каза главният изпълнителен директор на ServiceNow Inc., Бил Макдермот, пред Bloomberg News през юли. Вместо това, тази работа се извършва от агенти с изкуствен интелект, каза той. „Те работят усилено 24/7. Не е нужно да им плащате. Нямат нужда от обяд и нямат никакви здравни осигуровки.“

Повече полза или повече работна каша

И все пак, все още е ранен етап за агентите и генеративния изкуствен интелект. Водещите разработчици на изкуствен интелект работят за създаването на софтуер, който може да помогне за автоматизирането на повече работа, извършвана от изследователски анализатори, младши банкери, консултанти и софтуерни инженери.

В същото време компаниите с изкуствен интелект се опитват да предоставят повече яснота относно икономическите ползи от своите инструменти на фона на продължаващия скептицизъм относно потенциала на технологията да прави повече от това да създава безполезна „работна каша“.

„Има несигурност относно това колко полезни са инструментите и как да се впишат в ежедневната работа“, каза Том Кейс, специалист по подбор на персонал в Atticus Growth Partners. „Те стават все по-добри, но наръчникът все още се развива.“

Ако технологичните фирми успеят да облекчат тази несигурност, това може да отвори вратата за по-широко корпоративно приемане на изкуствения интелект – и за повече съкращения, предизвикани от изкуствения интелект.

Goldman Sachs вече прогнозира, че изкуственият интелект ще доведе до намаляване на персонала на клиентите с 4% през следващата година, като се очаква тази цифра да нарасне до 11% през следващите три години.

Инвестиционната банка изглежда готова да се присъедини към тенденцията. Миналия месец Goldman Sachs каза на служителите си да очакват още съкращения на работни места тази година, тъй като работи, за да „се възползва максимално от обещанието на изкуствения интелект“.