САЩ може и да участват на срещата на Г-20

Вашингтон първоначално обяви, че няма да изпрати делегация

Съединените щати промениха позицията си и вече са склонни да участват в срещата на върха на Г-20 в Йоханесбург този уикенд, съобщи президентът на Южна Африка Сирил Рамафоса. Вашингтон първоначално обяви, че няма да изпрати делегация, защото е несъгласен с приоритетите на домакина — Южна Африка, която е ротационен председател на Г-20 тази година.

„Получихме уведомление от Съединените щати – уведомление, което все още обсъждаме с тях – относно промяна в намерението им да участват под една или друга форма в срещата на върха“, заяви Рамафоса пред журналисти. Той добави, че промяната идва в последния момент и че са нужни допълнителни разговори, за да се прецени как точно ще се реализира.

Според него обаче това е „положителен знак“.

„Всички държави са тук, а Съединените щати — най-голямата икономика в света — трябва да бъдат тук. Радваме се да чуем за промяната в подхода и в момента обсъждаме как тя ще се реализира на практика.“