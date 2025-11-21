Великобритания подготвя войски за Украйна на фона на нов кръг от преговори със САЩ

Обединеното кралство изясни плановете си за разполагане на военни части в Украйна, подготвяйки се за евентуален край на войната и участие в мирно уреждане на конфликта, пише Bloomberg.

След летни разузнавателни мисии и проверки на готовността, Обединеното кралство определи кои войски и части ще бъдат изпратени в Украйна, както и къде ще се намират техните щабове.

Тези мерки са част от коалиция от 30 държави, водена от Обединеното кралство и Франция, насочена към подкрепа на Украйна в случай на мирно споразумение.

Министърът на отбраната подчерта, че плановете ще бъдат съгласувани със съюзниците и адаптирани към условията на всяко бъдещо мирно споразумение.

Подготовка за разполагане на войски

Обединеното кралство възнамерява да отдели ресурси за бързо разполагане на своите части в страната, включително възможността за обучение на украински сили в самата Украйна.

Координацията на действията на многонационалните сили ще се осъществява чрез група, ръководена от двузвезден британски офицер.

Плановете включват и разширяване на Черноморската работна група на Турция, Румъния и България за осигуряване на морски пътища и разминиране на пристанища.

Подкрепа за мирния процес

Успоредно с това, американска военна делегация провежда разговори в Киев като част от нов опит за възобновяване на мирните преговори с Русия.

Обединеното кралство изрази готовност да подкрепи тези усилия, като отпусна над 100 милиона британски лири за първоначални разходи за разполагане на войски в случай на подписване на споразумение за прекратяване на огъня.

Разполагането на подразделения е планирано далеч от фронтовата линия, с цел безопасно подпомагане на процеса на възстановяване на украинската армия и инфраструктура.

Припомняме, че Обединеното кралство изпраща на Украйна над 17 милиона долара за възстановяване на енергийната система и едновременно с това налага забрана за морски доставки на руски втечнен газ, увеличавайки икономическия натиск върху Москва.

Трябва да се отбележи, че Обединеното кралство спешно прехвърля специалисти и отбранително оборудване в Белгия след серия от инциденти с дронове, които нарушиха работата на летища и военни съоръжения.