Мистериозен обект на Марс е „гост“ отвъд нашата слънчева система, твърди НАСА

Учени от НАСА са озадачени от мистерия, след като роувърът „Пърсивърънс“ откри странна скала на Марс, която изглежда не е от тази планета. Съставът ѝ показва, че произхожда от друга галактика.

„Тази скала е идентифицирана като обект на интерес“, съобщи НАСА наскоро в публикация в блога си, в която подробно се описва вероятният междугалактически камък.

Според изданието, роувърът Perseverance, който изследва Червената планета от пет години, се е натъкнал на това геоложко откритие, докато е изследвал района Верноден на масивния кратер Джезеро с ширина 45 километра.

Този любопитен камък, наречен „Фипсаксла“, има впечатляваща ширина от 78 сантиметра.

Въпреки че откриването на скала на Марс може да не изглежда като голяма изненада, този конкретен екземпляр привлече вниманието поради своята „скулптурна форма и височина, което го отличава от ниските, плоски и фрагментирани скали около него“.

По-нататъшен анализ, използващ системата SuperCam на марсохода, разкри, че марсианската скала съдържа високи нива на желязо и никел - елементи, по-често свързвани с „желязо-никелови“ метеорити, отколкото с обикновени скали.

За разлика от скалистите си аналози, тези метални космически обекти обикновено се смятат за произхождащи от масивни астероиди, съобщава Science Alert.

Образувани в ранните дни на Слънчевата система, тези уникални скали са се образували, когато тежки минерали са се вградили в нагряти скали.

Междугалактически произход?

Характерният състав изглежда показва, че Фипсаксла не е с произход от Марс, а е част от метеорит, паднал на планетата в далечното минало.

Интересното е, че докато други „никело-железни“ метеорити са били откривани на Марс преди, включително метеорита Какао, открит през 2023 г., това е първият път, когато Perseverance открива един от тези междугалактически обекти.

Разкриване на тайните на Червената планета

За да потвърдят, че богатата на метал скала наистина е метеорит, учените ще трябва да проведат допълнителни изследвания.

Ако междузвездният ѝ произход бъде потвърден, скалата би могла да предостави безценна информация за историята на Червената планета.

Това не е единственото революционно геоложко откритие, направено от роувъра „Пърсивърънс“ наскоро. Едва миналата година той откри скали с шарки на точки, което може би е едно от най-убедителните доказателства досега за живот на Марс.