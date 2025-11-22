22 ноември: Убийството, което разтърси света

На 22 ноември 1963 г. Америка преживява един от най-трагичните моменти в своята история. В Далас, Тексас, 35-ият президент на САЩ Джон Фицджералд Кенеди се придвижва с открит автомобил, придружаван от съпругата си Жаклин и губернатора на Тексас Джон Конъли, за да се срещне с гражданите по време на политическата си обиколка.

Около 12:30 ч. местно време изстрели проехтяват край Тексаското училищно книгохранилище. Президентът е тежко ранен в главата и горната част на тялото, а Конъли също е прострелян. Кортежът незабавно се отправя към болницата „Паркленд“, където лекарите се борят за живота на Кенеди, но в 13:00 ч. той е обявен за мъртъв.

Само час след покушението е арестуван Лий Харви Осуалд – бивш морски пехотинец с комунистически симпатии, който според следствието е произвел изстрелите от сградата на книгохранилището. Осуалд обаче никога не стига до съд – на 24 ноември той е застрелян от собственика на нощен клуб Джак Руби, оставяйки без отговор редица въпроси и провокирайки десетилетия спекулации и конспиративни теории.

Малко след смъртта на Кенеди, вицепрезидентът Линдън Джонсън полага клетва за президент на борда на самолет „Еър Форс 1“. Нацията е в траур, телевизиите излъчват денонощно новини, а погребението на Кенеди се превръща в едно от най-гледаните събития в историята на телевизията.

През 1964 г. „Комисията Уорън“ заключава, че Осуалд е действал сам, но съмненията продължават и до днес. Теории за участие на ЦРУ, мафията или чужди служби превръщат убийството на Кенеди в една от най-изследваните и загадъчни политически трагедии на XX век.