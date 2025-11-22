САЩ и Китай проведоха преговори за морска сигурност

Американските и китайските военни проведоха тази седмица „откровени и конструктивни“ преговори за морска сигурност, съобщи Китайският флот, докато двете суперсили постепенно възстановяват военните си комуникации след период на търговско напрежение, предаде Ройтерс.

Срещите на работно ниво се състояха между 18 и 20 ноември в Хавай, според публикация в официалния профил на ВМС на Народно-освободителната армия на Китай. Подобни разговори се провеждат два пъти годишно и имат за цел подобряване на комуникацията между военните на двете страни.

„Двете страни проведоха откровен и конструктивен обмен на мнения относно текущата ситуация в морската и въздушната сигурност между Китай и САЩ“, се казва в съобщението на китайските военноморски сили. В него се подчертава също, че Китай се противопоставя на операции на САЩ за свобода на корабоплаване в Тайванския проток и Южнокитайско море, които Пекин счита за свои териториални води.

По време на срещите са обсъдени и „типични случаи на военноморски и въздушни срещи между двете страни, за да се подпомогне по-професионално и безопасно взаимодействие между силите на Китай и САЩ“.