Арестуваха бившия президент на Бразилия Жаир Болсонаро

Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро бе арестуван днес от федералната полиция, съобщават световните агенции, като се позовават на неговия адвокат. Арестът е извършен рано тази сутрин в дома му в престижния квартал „Жардим Ботанико“ около 06:00 ч. местно време и той е отведен в централата на федералната полиция в столицата Бразилия.

„Арестът бе извършен около 6:00 сутринта в събота“, потвърди сътрудникът на експрезидента Андриели Сирино, цитиран от Асошиейтед прес.

Действията на органите на реда са предприети по искане на Върховния съд на Бразилия, който постанови превантивно задържане преди окончателното привеждане в изпълнение на наказанието.

През септември 2025 г. Върховният съд призна Болсонаро за виновен в организиране на опит за държавен преврат след изборната му загуба през 2022 г. и му наложи присъда от 27 години и 3 месеца лишаване от свобода. До момента той бе под домашен арест, докато изчерпваше възможностите за обжалване.

Обвиненията срещу него са свързани с масови безредици и щурм на правителствени сгради в Бразилия от негови привърженици, които отказаха да признаят победата на настоящия президент Луиз Инасио Лула да Силва. Разследването установи, че Болсонаро е участвал активно в изготвянето на план за отмяна на изборните резултати и е подстрекавал своите последователи към насилствена смяна на властта.