Лидери от Г-7 и ЕС обсъждат плана за мир в Украйна в кулоарите на срещата на Г-20

Лидери от страните от Г-7, заедно с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателя на Европейския съвет Антонио Коща и други европейски лидери, обсъждат предложения от САЩ план за мир в Украйна. Дискусиите се провеждат в кулоарите на срещата на Г-20, съобщава Ройтерс, позовавайки се на запознати източници.

Преди това представители на групата Е-3 – Франция, Великобритания и Германия – са водили отделни разговори. В по-широките консултации участват още Финландия, Норвегия, Испания и Нидерландия.

Планът от 28 точки, предложен от САЩ, цели прекратяване на войната в Украйна, като в момента САЩ и Русия водят преговори по него, без Брюксел да участва директно. Урсула фон дер Лайен обяви, че ще се свърже с украинския президент Володимир Зеленски.

Украинският президент заяви, че е готов за „конструктивна, честна и бърза работа“ с Вашингтон. Рустем Умеров, секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, потвърди, че Киев ще проведе консултации със САЩ в Швейцария в близките дни.