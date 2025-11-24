Кремъл отхвърли европейското контрапредложение за мир в Украйна

Европейският план изглежда напълно неконструктивен и за нас не работи

Помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви днес, че европейското контрапредложение към американския 28-точков план за мир в Украйна не е конструктивно и не е приемливо за Москва, съобщава Ройтерс.

„Европейският план изглежда напълно неконструктивен и за нас не работи“, подчерта Ушаков пред медиите.

Миналата седмица публикуваните американски предложения предизвикаха тревога в Киев и сред европейските съюзници на Украйна, тъй като включват ключови искания на Русия по отношение на НАТО, териториите и времевата рамка на всяко бъдещо споразумение. Европейският вариант променя значително тези ключови точки, което според Москва го прави неприемлив.

В петък президентът Владимир Путин заяви, че американските предложения могат да послужат като основа за разрешаване на конфликта, но ако Киев отхвърли този план, руските сили ще продължат настъплението си.