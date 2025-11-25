Гигантски пукнатини в земната кора поставят милиони в риск

Към 2023 г. около 2,7 милиона жители живеят на разстояние до 328 фута от активен канал

В цялата Демократична република Конго бързо разрастващите се пукнатини в земната кора тихо променят облика на градовете. Нови проучвания показват, че над 3,2 милиона души живеят в близост до тези разширяващи се ерозионни канали, съобщава австралийското издание Earth.

Тези ерозионни канали са образувания, които могат да се задълбочават, разширяват и прорязват цели квартали само за няколко дъждовни сезона.

Картографската работа, ръководена от Матиас Ванмарке, географ в KU Leuven, заедно с конгоански партньори, разкрива опасност, която нараства успоредно с разрастването на градовете.

Засегнати са десетки бързо развиващи се градове, а новата база данни предлага най-ясната картина досега за това колко далеч достигат тези пукнатини и колко бързо напредват.

Картографиране на ерозионните канали

Тези пукнатини са градски канали, ерозионни канали, които започват, когато дъждовната вода прорязва рохкавата почва и продължава да се задълбочава. Те могат да прорязват квартали и да прекъсват пътища в рамките на няколко дъждовни сезона.

Изследователите картографираха 2922 различни характеристики в 26 конгоански града, използвайки актуални сателитни изображения в комбинация с исторически аерофотографии.

Заедно тези канали се простират на около 737 километра, дължина, сравнима с разстоянието от Ню Йорк до Питсбърг.

Наборът от данни показва опасност, която не е еднократно събитие, а постоянен градски процес, който се разширява с всяка интензивна буря.

Пътищата са важни, защото събират и пренасочват водата в тесни пътеки, които действат като канали. Повечето картирани канали са физически свързани с пътната мрежа, така че улиците с лош дренаж могат да се превърнат от инфраструктура в двигатели на ерозия по време на проливни дъждове.

Премахването на растителността оставя голи, пясъчни склонове, които се отмиват под концентрирания поток. Добавените непропускливи повърхности, като асфалт и бетон, които блокират проникването, увеличават обема и скоростта на водата, която достига уязвимите склонове.

Тези характеристики се различават от пропаданията, внезапни срутвания, причинени от подземни кухини в разтворима скала. Градските канали се удължават и разширяват с годините, така че отпечатъкът се разширява, дори когато началото на канала изглежда спокойно.

Картографирани рискови зони

Още половин милион души заемат зони, които според авторите ще бъдат ерозирани в рамките на десетилетие, ако нищо не се промени.

Въздействието на ерозионните канали нараства бързо

От 2004 до 2023 г. около 118 600 души са загубили домовете си, тъй като ерозионните канали са се разширили или са навлезли в квартали, които няколко години по-рано са изглеждали стабилни.

От 2020 г. насам средният годишен брой на преместените жители е около 12 200, което отразява скорошния ръст на градското развитие.