Тръмп направи на пух и прах „Г-20“

За президента на САЩ групата се обезсмислила, защото била станала “Г-100”

Макрон, Мерц и Стармър изглеждаха като осиротели в Йоханесбург, Мелони - не

Вашингтон бойкотира форума в Южна Африка, обвини я в “бял расизъм”

Отсъствието в събота и неделя на Доналд Тръмп и на американски дипломати на срещата на високо равнище на “Г-20” в Йоханесбург накара политическите касандри из западноевропейските столици да предвидят скорошно разпадане на т. нар. група на големите икономики. Тя бе създадена през 1999 г. и дълго време бе смятана за формат с перспектива за глобалното управление през годините занапред, но според наблюдателите в Берлин, Париж и Рим сега групата излиза от първата си африканска среща на върха силно отслабена и несигурна за бъдещето си.

А форумът в Южна Африка трябваше да сближи най-развитите страни, както и тези с бърз напоследък стопански възход, по такива важни за света въпроси като климатичните промени, дълга на най-бедните страни и енергийния преход. Това обаче не се случи, за което свидетелства преди всичко наситеният с познати общи фрази и без конкретика заключителен документ, подписан от дошлите в Йоханесбург държавни и правителствени ръководители. Ето защо избраната от Претория тема за дискусиите “Солидарност, равенство, устойчивост” в края на краищата се оказа нереалистична, а срещата на върха - пропиляна възможност поне за индикации за някакво колективно решаване на наболели проблеми.

Ключовото отсъствие на Доналд Тръмп, който официално се отказа да участва в сбирката на “Г-20” в знак на протест срещу предполагаем “геноцид срещу белите” в Южна Африка, бе съпроводено от това на лидерите на Аржентина, Китай, Мексико, Русия и Саудитска Арабия. Но истинският провал на форума бе очертан най-вече от пълния американски бойкот - нито един американски политик или дипломат не присъства на срещата.

Така в неделя южноафриканският президент Сирил Рамафоса нямаше на кого да предаде щафетата на следващото председателство на групата, тъй като то трябваше да бъде поето от САЩ, а техен упълномощен представител в Йоханесбург липсваше. Според британския икономически всекидневник “Файненшъл Таймс” американското отсъствие било спуснало бариера пред евентуалното сближаване на позициите на “Двайсетте” по отговорите на дискутираните въпроси и омаловажило сбирката. Най-тиражираният италиански вестник “Кориере дела сера” пък подчерта, че основната причина за отсвирването на срещата от Тръмп не бил толкова “геноцида срещу белите” в Южна Африка, а становището му, че “Г-20” се била обезсмислила и олекнала, тъй като се била раздула на практика до “Г-100”.

За Президента на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва, цитиран от западноверопейски медии, Доналд Тръмп обаче бил “пропуснал” форума, просто защото се противопоставя решително на изповядвания от мнозинството участници в “Г-20” мултилатерализъм при решаването на глобалните въпроси, подкопаващ амбициите на Вашингтон за доминираща роля в света.

Така без президента на САЩ дошлите в Йоханесбург лидери на Великобритания, Германия и Франция - Киър Стармър, Фридрих Мерц и Еманюел Макрон се оказаха изоставени и осиротели. Като вместо да обсъждат темата “Солидарност, равенство, устойчивост”, тримата предпочетоха да посветят времето си на изготвянето на нов план за мир в Украйна като противовес на смятаното от тях за прекалено “проруско” предложение по въпроса на Вашингтон. И тук тримата лидери бяха неприятно изненадани от премиерката на Италия Джорджа Мелони, която ги предупреди да не си играят да предлагат нов план, а да работят по този на САЩ, който според нея можело да бъде “усъвършенстван към по добро”.