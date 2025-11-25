Мрачният избор на Зеленски: Да приеме мирното споразумение на Тръмп или да разчита на несигурни европейски приятели

Европейски представители се поздравиха в понеделник, след като разговорите в Женева намекнаха, че Доналд Тръмп ще се вслуша в опасенията им относно налагането на лошо мирно споразумение на Украйна, пише европейското издание на Politico.

„Въпреки че предстои да се свърши работа, сега има солидна основа за продължаване напред“, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, приветствайки „добрия напредък“, резултат от „силното европейско присъствие“ на преговорите.

Със сигурност беше „прогрес“ за водещи съветници от ЕС и Обединеното кралство да бъдат поканени да се присъединят към срещата в неделя в Швейцария, след като бяха изключени от първоначалния 28-точков план на Америка, за който те се опасяваха, че е толкова предубеден, че ще насърчи Русия да предприеме по-нататъшни атаки.

Но празненството беше краткотрайно.

В понеделник вечерта Русия отхвърли актуализирания текст на споразумението, което беше преработено с участието на Украйна и нейните съюзници по време на продължителните разговори с държавния секретар на САЩ Марко Рубио.

Рискът за Украйна сега е, че Владимир Путин ще върне американския президент към изходната му позиция: споразумение за прекратяване на огъня от 28 точки, което предизвика срив сред служители в Брюксел, защото би принудило Киев да се откаже от части от територията си на Москва, да се откаже от надеждата някога да се присъедини към НАТО и да намали числеността на армията си от близо 1 милион на 600 000 войници.

Ако това се случи, украинският президент Володимир Зеленски ще се изправи пред мизерен избор: или да приеме предложението, изготвено от Тръмп и Путин, или да рискува бъдещето на страната си с надеждата един ден да получи достатъчно помощ от европейските си приятели.

Това са същите приятели, които след близо четири години война не му изпращат войските си, нито оръжията, които иска, нито дори ограбват замразените активи на Русия от банките им, за да му помогнат да си купи собствени провизии.

За някои американски републиканци европейците, които възразяват срещу сделката на Тръмп и компромисите, които тя ще изисква, се заблуждават. „Каква е алтернативата?“, попита Грег Суенсън, председател на Републиканците отвъд океана във Великобритания, пред Politico.

„Можете да говорите за добра игра, можете да присъствате на всички тези дипломатически срещи и можете да изпратите всичките си най-добри хора в Женева, но единственият начин да победите Путин е да се биете - и никой от тях не е готов да го направи“, каза Суенсън. „Така че всичко е само приказки.

Всичко звучи страхотно, когато говорите за демокрация и защита на Украйна, но те просто не са готови да го направят.“

Европейските политици и чиновници не биха се съгласили, посочвайки огромните суми пари и оръжия, които техните правителства са изпратили в Киев от началото на войната преди близо четири години, както и икономическото предизвикателство, свързано с намаляването на руската търговия, особено с вноса на изкопаеми горива.

След като САЩ оттеглиха подкрепата си, Европа видимо предприе стъпки, за да запълни празнината.

Но всъщност първоначалното предложение на Тръмп паникьоса служители и дипломати в Брюксел и извън него, защото знаеха, че Зеленски не може да разчита на Европа да направи достатъчно, за да помогне на Украйна сам.

Преди месец лидерите на ЕС се появиха на среща на върха в Брюксел, прогнозирайки оптимистично, че ще постигнат знаково споразумение за използване на 140 милиарда евро замразени руски активи като „репарационен заем“, за да се осигури сигурна финансова основа за Киев поне през следващите две години.

Но при голяма дипломатическа и политическа грешка планът се провали заради неочаквани възражения от Белгия.

Разговорите се засилват между служители на Европейската комисия и правителствата на ЕС, особено белгийците, но все още не е постигнат пробив, според многобройни служители, на които е предоставена анонимност, както и на други, за да говорят откровено по чувствителни въпроси.

Някои дипломати се надяват, че натискът от Тръмп ще принуди Белгия и другите страни от ЕС, които имат резерви относно плана за замразяване на активи, да се включат. Една идея, която не е изключена, е да се използват някои от активите заедно със съвместни облигации на ЕС или потенциално директни финансови вноски от правителствата на ЕС, казаха служители.

Но някои дипломати от ЕС се опасяват, че цялата идея за репарационен заем за Украйна, използващ замразените активи, ще се разпадне, ако окончателният мирен план съдържа препратка към използването на същите тези средства.

Първоначалният план предлагаше активите да се използват в инвестиционна кампания в Украйна, като половината от приходите отиват в САЩ, концепция, която европейците отхвърлиха като „скандална“. Но след като санкциите срещу Русия в крайна сметка бъдат отменени, Euroclear - базираният в Белгия финансов депозитар, който държи обездвижените активи - може да се наложи да преведе парите обратно в Москва.

Това би могло да накара данъкоплатците в ЕС да се заемат с изплащането на парите, сценарий, който вероятно ще натежи сериозно върху правителствата на страните членки, докато обмислят дали да подкрепят идеята за заем през следващите седмици.

След това е въпросът за поддържането на мира. По-рано тази година френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър поведеха усилията за събиране на подкрепа за международни мироопазващи сили от страни доброволци, които да сформират „коалиция на желаещите“. Година по-рано Макрон дори предложи идеята за „ботуши на място“, преди конфликтът да приключи.

В знак на това колко труден би бил всеки разговор за изпращане на войски в Украйна във Франция, пламенният призив миналата седмица от новия висш генерал на Франция Фабиен Мандон към кметовете да подготвят гражданите за евентуална война с Русия предизвика вълна от възмущение и осъди големите политически партии. Мандон предупреди, че ако Франция „не е готова да приеме загубата на децата си, да страда икономически, защото приоритети ще бъдат дадени на производството на отбранителни материали, тогава сме изложени на риск“.

Макрон се опита да потуши противоречията и заяви, че думите на Мандон са били извадени от контекста.

В Германия външният министър Йохан Вадефул заяви, че Берлин „вече прави специален принос за източния фланг“, като разполага боеготова бригада в Литва. „Целият Балтийски регион е ключова област, върху която ще се съсредоточи Бундесверът. Мисля, че това е достатъчна и широкообхватна подкрепа за Украйна.“

Украинците биха искали по-дълбок ангажимент на тяхна земя, но западноевропейците се притесняват да не понесат големи жертви, като изпращат войници на фронтовата линия.

„Поне Тръмп е честен за това“, каза Суенсън. „Можем да победим Русия. Мисля, че бихме ги победили бързо, ако приемем, че няма ядрени оръжия.“

„Ще победим Русия, но много хора ще загинат.“

Естер Уебър, Габриел Гавин и Никълъс Винокур допринесоха за репортажа.