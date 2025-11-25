Ревматоидният артрит започва много преди появата на симптомите

Още по темата: Резки промени на времето събуждат мигрена и артрит 31.08.2016 11:30

Проучване идентифицира значителни промени в имунната система

Седемгодишно проучване разкрива, че ревматоидният артрит може да бъде открит много преди появата на първите симптоми, което предлага перспективата за спиране на заболяването и спестяване на пациентите години на болка и инвалидност, съобщава Scitechdaily.

Учените от изследването установиха, че ревматоидният артрит (РА) не започва с появата на болка, а се развива тихо в продължение на години. Това е сериозно автоимунно заболяване, което причинява интензивно възпаление и постепенно разрушаване на ставите. Новите открития показват, че хората с повишен риск от РА претърпяват значителни промени в имунната си система много преди появата на симптомите.

Проучването на изследователи от Института Алън, CU Anschutz, Калифорнийския университет в Сан Диего и Изследователския институт Бенароя във Вашингтон, окръг Колумбия, предлага най-подробната картина досега за това как се развива ревматоидният артрит. Проследяването на промените в имунната система на лица с висок риск много преди появата на симптомите би могло да проправи пътя за ранна интервенция и превенция.

По време на изследването учените са наблюдавали индивиди, носещи ACPA антитела - известни биомаркери с повишен риск от развитие на ревматоиден артрит - и са идентифицирали неизвестни досега фактори, свързани с началото на заболяването, като широко разпространено възпаление, дисфункция на имунните клетки и клетъчно препрограмиране.

Основни констатации:

• Широко разпространено възпаление: Изследователите установили, че в телата на лица с висок риск вече е имало системно възпаление. Не става дума за локализирано възпаление в ставите, а за генерализирано възпалително състояние, подобно на наблюдаваното при хора, диагностицирани със състоянието.

• Дисфункция на имунните клетки: Много видове имунни клетки показват значителни аномалии. В-клетките , които обикновено произвеждат антитела, предпазващи от инфекция, са в провъзпалително състояние. Т-хелперните клетки са свръхактивни. Тези клетки задвижват имунните отговори, като например производството на автоантитела, и тяхната свръхактивност обяснява защо имунната система започва да атакува здрави тъкани.

• Клетъчно препрограмиране: Може би най-поразителното откритие е, че дори „наивни“ Т-клетки – клетки, които не са били изправени пред никакви предишни заплахи – показват епигенетични промени. ДНК-то им не е мутирало, но начинът, по който гените се включват и изключват, е бил променен, като по същество са били препрограмирани, преди дори да се наложи да реагират на заплаха.

• Възпаление в кръвта: Изследователите открили моноцити в кръвта, които произвеждат високи нива на възпалителни молекули. Тези клетки много наподобявали макрофагите , открити във възпалените ставни тъкани на пациенти с ревматоиден артрит, което предполага, че заболяването вече е започнало да засяга ставите.

Проучването разкрива нови ранни предупредителни знаци - биомаркери и имунни сигнатури - които биха могли да помогнат на лекарите да идентифицират кои хора с висок риск са най-склонни да развият състоянието, което позволява по-целенасочено наблюдение и ранна интервенция.