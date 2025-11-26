Ройтерс: Мирният план на САЩ за Украйна е взет от руски документ

Подкрепеният от САЩ мирен план от 28 точки за прекратяване на войната в Украйна, който стана публичен миналата седмица, е взет от документ, изготвен от Русия и представен на администрацията на Доналд Тръмп през октомври, според три източника, запознати с въпроса, предаде Ройтерс.

Според източниците руският документ, в който са очертани условията на Москва за прекратяване на конфликта, е бил споделен с високопоставени американски служители след срещата във Вашингтон между президента Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски.

Документът, считан за неофициален, съдържа предложения и отстъпки, които Украйна е отхвърлила по-рано, включително предаването на значителни територии на изток. Това е първото потвърждение, че именно този материал стои в основата на публикувания 28-точков мирен план.

Държавният департамент на САЩ, руското и украинското посолства във Вашингтон не отговориха на искането за коментар, отбелязва агенцията.

Белият дом не коментира директно неформалния документ, но цитира коментарите на Тръмп, че е оптимист относно напредъка на мирния план.

"С надеждата за финализиране на този мирен план, аз наредих на моя специален пратеник Стив Уиткоф да се срещне с президента Путин в Москва, а в същото време министърът на сухопътните войски Дан Дрискол ще се срещне с украинците", написа Тръмп.

Не е ясно защо и как администрацията на Тръмп е стигнала дотам, че да разчита на руския документ, за да оформи своя собствен мирен план, коментира Ройтерс.