Военен преврат в Гвинея Бисау

Група висши офицери в Гвинея Бисау обявиха, че са свалили президента Умаро Сисоко Ембало и са спрели изборния процес, като обясниха действията си с необходимостта от проясняване на ситуацията, преди да се възстанови конституционният ред, предаде БТА.

Военните казаха още, че поемат пълния контрол над страната и затварят границите ѝ.

По-рано през деня се чуха изстрели в близост до президентския дворец, а мъже във военни униформи заеха главната пътна артерия, водеща към двореца, в столицата на западноафриканската страна, която е свикнала с политическите вълнения и е преживяла четири преврата и редица опити за преврат от обявяването на независимостта си, отбелязва АФП.

Смятаният за основен претендент в президентските избори в Гвинея-Бисау Фернандо Диас, както и лагерът на президента Умаро Сисоко Ембало обявиха, че са спечелили изборите преди оповестяването на официалните резултати от вота, като всеки от тях излезе с твърдението, че е получил над половината от гласовете, посочва Ройтерс.

Основната опозиционна формация - Африканска партия за независимост на Гвинея и Кабо Верде, която държеше парламентарно мнозинство в продължение на години, както и нейният лидер Домингос Симоес Перейра бяха отстранени от изборите. Партията подкрепи независимия кандидат Фернандо Диас, смятан за най-силния от 11-те претенденти на Ембало.

Доминираният от опозицията парламент беше разпуснат през декември 2023 г. от президента Ембало, който оттогава управляваше с укази.

Обявяването на резултатите от изборите често е предизвиквало протести в страната.

Предходните президентски избори през 2019 г. доведоха до няколкомесечна криза след вота, като и двамата водещи кандидати - Ембало и неговият опонент Домингос Симоес Перейра претендираха за победа.