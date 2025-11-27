Терористичен акт във Вашингтон, има ранени гвардейци (ВИДЕО)

Двама служители на Националната гвардия на САЩ са в критично състояние след стрелба във Вашингтон, съобщи директорът на ФБР Криш Пател, цитиран от Би Би Си.

Според властите нападателят се е приближил до служителите и е открил огън по тях. Заподозряният е афганистански гражданин, пристигнал в Съединените щати през 2021 г., информира Си Би Ес. По време на инцидента предполагаемият извършител също е бил прострелян и е приет в болница. Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че стрелецът е „сериозно ранен“.

Първоначално губернаторът на Западна Вирджиния Патрик Мориси съобщи, че двамата членове на гвардията са починали, но по-късно уточни, че има „противоречиви“ информации за състоянието им.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет обяви, че след инцидента президентът е наредил изпращането на допълнително 500 членове на Националната гвардия във Вашингтон, за да се засили сигурността.