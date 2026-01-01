Зоран Мамдани, първият мюсюлмански кмет на Ню Йорк, положи клетва

Още по темата: Победата на Мамдани означава още по-високи цени в извънредно скъпия Ню Йорк 07.11.2025 06:30

Зоран Мамдани положи клетва като кмет на Ню Йорк в първите минути на Новата година в историческата метростанция „Сити Хол“, с жена си Рама Дуваджи до себе си, съобщава Reuters.

Клетвата, в която той се закле да подкрепя Конституцията на Съединените щати и законите на Ню Йорк, беше приета от главния прокурор на щата Ню Йорк Летиция Джеймс.

„Честита Нова година на нюйоркчани, както в този тунел, така и над него”, каза Мамдани, стоящ под сводест таван с надпис „City Hall” над главата си. „Това е истинска чест и привилегия за цял живот.”

Мамдани беше пионерски кандидат и много хора в неговия град с 8 милиона жители – някои с надежда, други с тревога – очакват той да бъде кмет, който ще донесе промени.

Плановете на демократичния социалист за първия му ден в офиса в четвъртък са в съответствие с неговата политика и приоритети, без да се отклоняват много от тези на неговите предшественици, с трезва официална клетва в полунощ, последвана от по-празнична церемония следобед.

Законът на Ню Йорк постановява, че четиригодишният мандат на кмета започва на 1 януари след изборите. За да се избегне всякаква неяснота относно това кой е начело на най-гъстонаселения град в Америка, се е превърнало в традиция да се провежда малка церемония по полагане на клетва малко след полунощ.

Мамдани избра метростанция „Old City Hall“, която беше изведена от експлоатация в средата на миналия век и е достъпна само няколко пъти в годината чрез екскурзии с гид, като място за полагане на клетвата.

Според преходния екип на Мамдани, метростанцията отразява „неговата ангажираност към работещите хора, които поддържат града ни всеки ден“.

NOW - Zohran Mamdani sworn in on the Quran officially becomes the Mayor of New York City. pic.twitter.com/SiusprDpQR — Confidential Post (@TheCPostNews) January 1, 2026

34-годишният бивш държавен законодател Мамдани обеща замразяване на наемите,

безплатни автобуси и детски грижи, като изгради кампания около въпросите за достъпността, които някои считат за път напред за Демократическата партия в цялата страна преди междинните избори.

Мамдани вдъхнови рекордна избирателна активност от над 2 милиона гласоподаватели и спечели 50% от гласовете, с почти 10 пункта пред Андрю Куомо, който се кандидатира като независим, и с голяма преднина пред републиканеца Къртис Слива.

Генералният прокурор Джеймс беше сред първите му видни поддръжници. По време на първия мандат на президента Доналд Тръмп Джеймс започна разследване на неговите бизнес практики в Ню Йорк, в резултат на което през 2024 г. съдия установи, че Тръмп е надценил неправомерно нетната си стойност, за да измами кредиторите.

Роденият в Уганда Мамдани, който ще бъде първият мюсюлмански кмет на Ню Йорк, е бил остър критик на Тръмп по въпроси като имиграцията и заяви, че различията му с президента са многобройни след топлата среща в Белия дом.

Сенаторът Бърни Сандърс, прогресивен сенатор от Върмонт, роден в Бруклин, когото Мамдани нарича свое вдъхновение, председателства публичната церемония по встъпването в длъжност на де Блазио през 2018 г. и ще играе подобна роля за Мамдани. Либералната демократична представителка в Конгреса Александрия Окасио-Кортес също е в програмата на церемонията по встъпването в длъжност.

Мамдани събра 2,6 милиона долара за прехода и тържествата от близо 30 000 дарители, което е повече от другите кметове, регистрирани през този век, както по обща сума, така и по единични дарения, според официалните данни от кампанията, които представят разкрития за разходите по встъпването в длъжност, започващи с първия мандат на Майкъл Блумбърг през 2001 г.