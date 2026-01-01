Омари на стойност 400 000 долара са откраднати в Масачузетс

Ракообразни са били откраднати в резултат на фишинг

Камион с омари на стойност 400 000 долара е бил откраднат от склад в Масачузетс чрез сложна измама с фишинг и подправяне на самоличност, съобщава The Wall Street Journal.

Според Дилън Рексинг, изпълнителен директор на Rexing Cos., логистичната фирма, която координираше пратката, схемата е била сложна.

Първата част е включвала фишинг измама, но не с морски дарове. Според Рексинг, извършителят е променил леко името на домейна на имейла на истинска транспортна фирма. Логистичната фирма е наела фирма, която се е оказала измамна, каза той.

След това на 12 декември извършителят е пристигнал, за да вземе пратката с омари от хладилен център в Таунтън, Масачузетс, управляван от трета страна, където клиент на Рексинг е съхранявал омарите.

Рексинг каза, че смята, че извършителят се е представил за превозвач, като е показал фалшива търговска шофьорска книжка.

"Тракторът с ремарке на извършителя е имал името на истинската транспортна компания и номера на ремаркето отстрани", каза той.

Кражбите на товари са често явление

и предизвикват нарастваща загриженост в цялата страна. Експертите по логистика казват, че кражбите засягат компании от всякакъв размер, макар че малките предприятия могат да бъдат особено уязвими.

„Секторът на храните и напитките е изложен на особен риск, защото продуктите могат лесно да бъдат преразпределени в веригата за доставки”, каза Крис Бъроуз, изпълнителен директор на Transportation Intermediaries Association, професионална организация, чиито 1800 членове включват Rexing Cos.

Кражбите на товари представляват годишни загуби от 15 до 35 милиарда долара, според оценки на Министерството на вътрешната сигурност.

Агенцията стартира операция „Бойлинг Пойнт“ за борба с организираната престъпност в търговията на дребно и кражбите на товари. Наименованието изглежда особено подходящо за кражба на омари.