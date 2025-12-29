Новата американска ракета за съвместен удар е ключова за война отвъд визуалния хоризонт

Ракетата „Joint Strike“ – разработвана от норвежкия отбранителен контрактор Kongsberg за американските военновъздушни сили – включва ключови стелт характеристики, които липсваха на предишните американски ракети „въздух-земя“, пише The National Interest.

Kongsberg Defense and Aerospace получи договор с фиксирана цена на стойност 240,9 милиона долара за производството на Лот две на съвместните ударни ракети (JSM) на ВВС на Съединените щати. Според Army Recognition, онлайн търговско издание, „Наредбата с единствен източник обхваща ракети с пълно покритие, контейнери, тестов хардуер и помощно оборудване, като работата ще се извършва в Норвегия до 30 ноември 2028 г.“

JSM е проектиран да бъде носен вътрешно от многоцелевият военен самолет от пето поколение F-35A Lightning II.

Относно ракетата JSM

JSM е скрита крилата ракета, изстрелвана от въздуха, за наземни и морски удари, която тежи около 427 килограма и е дълга около 390 сантиметра. Тя може да постигне високи дозвукови скорости и има обхват от 300 морски мили. Използваната бойна глава е взривно вещество с фрагментиращо действие. GPS, вътрешна навигационна система (INS), TERCOM, инфрачервена търсачка с образно изображение (IIR) и автономно разпознаване на цели (ATR) гарантират, че оръжието ще бъде с висока точност.

А в днешните среди с влошено електронно оборудване това е много важно. GPS сателитните сигнали могат да бъдат блокирани. Наличието на тези други системи за насочване позволява резервиране. По време на полет се използва двупосочна връзка за данни, съвместима с Link 16.

Самото оръжие е с скрит дизайн и е още по-скрито, защото се намира във вътрешността на F-35A. Това оръжие може да се носи и от бойни самолети F/A-18 E/F и F-15E.

Профилът на JSM, позволяващ летенето ѝ ниско над морето, позволява на това оръжие да заобикаля и противоракетната отбрана. Интересното е, че JSM всъщност е производна на ракетата Kongsberg Naval Strike Missile, която е пренасочена за изстрелване от въздуха.

Според Defence Blog, отраслово издание, „очаква се ракетата Joint Strike да допълни други ударни оръжия на ВВС и ВМС на САЩ , като осигури оцеляваща опция за проникване в защитено въздушно пространство. Когато е носена вътрешно от F-35, ракетата позволява на самолетите да поразяват цели от големи разстояния, като същевременно намаляват излагането на вражеска противовъздушна отбрана.“

Защо проектът JSM е важен

В това се крие значението на тази програма.

Войната в Украйна показа как усъвършенстваната противовъздушна отбрана възпрепятства конвенционалната доктрина за въздушна война. Вече неспособни надеждно да проектират огромна въздушна мощ в оспорвани области, както руснаците научиха по трудния начин след три години (и продължават) война, Кремъл разви новата си доктрина за въздушна война, за да се съсредоточи върху възможностите за действие отвъд визуалния обхват (BVR).

По този начин руснаците са гарантирали, че бойните им самолети имат повишен риск от оцеляване при мисии срещу украински цели, като същевременно са позволили на руските бомбардировки по украински цели да бъдат успешни.

Светът наблюдаваше внимателно тези развития и сега всички разбират, че начинът, по който световните военни са планирали въздушните кампании, вече няма да работи.

Заради все по-усъвършенстваните системи за противовъздушна отбрана, както и с рояците от дронове и други техники за заглушаване, фактът остава, че въздушното превъзходство е все по-мимолетна перспектива – дори за някои от най-мощните военновъздушни сили в света.

Следователно американците трябва да преоборудват оръжията и тактиките си, за да отчетат реалността, че въздушните бомбардировки ще бъдат по-сложна задача на съвременното бойно поле – дори срещу врагове, които може да изглеждат по-слаби от американските сили.

Ето защо новият JSM е важен за ВВС и ВМС на САЩ.

За автора: Брандън Дж. Вайхерт

Брандън Дж. Вайхерт е старши редактор по национална сигурност в The National Interest. Наскоро Вайхерт стана водещ на „Часът за национална сигурност“ по America Outloud News и iHeartRadio , където обсъжда политиката за национална сигурност всяка сряда от 20:00 ч. източно време. Вайхерт е водещ на съпътстваща поредица от беседи за книги в Rumble, озаглавена „Разговори за национална сигурност“. Той е и сътрудник в Popular Mechanics и редовно се е консултирал с различни правителствени институции и частни организации по геополитически въпроси. Статии на Вайхерт са публикувани в множество издания, включително The Washington Times , National Review , The American Spectator, MSN и Asia Times . Книгите му включват „Winning Space: How America Remains a Superpower“, „ Biohacked: China's Race to Control Life“ и „The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy“.