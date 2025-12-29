Зеленски: В мирния план за Украйна остават нерешени два въпроса -за териториите и за Запорожката АЕЦ

В мирния план за Украйна остават нерешени два въпроса: за териториите и за Запорожката АЕЦ, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ.

"Остават два въпроса: Запорожката атомна електроцентрала, как ще функционира тя и въпросът за териториите. Това са двата въпроса, които остават в документа от 20 точки. Ето защо казах, че планът е готов на 90%, защото няма съгласие по две точки", каза Зеленски по време на конферентен разговор с журналисти.

Русия иска украинската армия да се изтегли от териториите в Донецка и Луганска област, които контролира. Киев отхвърля това условие на Москва.

Проектът за рамково споразумение за прекратяване на водената от Русия война в Украйна предвижда САЩ да предоставят на Киев 15-годишни гаранции за сигурност, заяви още в дискусията в УотсАп украинският президент, цитиран от Ройтерс.

Зеленски добави, че е поискал от американския си колега Доналд Тръмп да предостави гаранции за до 50 години. Тръмп обаче се е съгласил на 15.

През идните дни се очаква в Украйна да се състои среща на съветници по националната сигурност от Киев, Вашингтон и европейски страни. След това предстои среща с европейските лидери, а среща с Русия е възможна след като Тръмп и европейските лидери се договорят за документите, според същия източник.

Зеленски също така каза, че за произвеждането на референдум ще е необходимо прекратяване на огъня поне за 60 дни. Планът от 20 точки за мир в Украйна трябва да бъде подложен на референдум, отбеляза той.

В същото време президентът на Украйна подчерта, че засега Русия ясно показва, че не желае прекратяване на огъня.