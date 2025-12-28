Тръмп преди срещата със Зеленски: Ще има силно споразумение за гаранции (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна имението Мар-а-Лаго за срещата с американския президент Доналд Тръмп.

Двамата лидери отговориха на въпроси от репортери преди началото на разговорите.

"Твърде много хора умират. И двамата искаме да постигнем сделка. Ще се чуя в президента Путин след сделката и ще продължим да преговаряме", коментира Тръмп след като посрещна госта си и заяви, че "няма крайни срокове" за постигането на мира.

"Ще има споразумение за гаранции (за сигурността на Украйна - бел.ред.) и то ще бъде силно. Но никой не знае какво ще включва. Европейските страни работят много върху това", увери президентът на САЩ.

На въпрос дали смята, че Путин е сериозен по отношение на мира този път, Тръмп отговори:

"Да, да. Мисля, че е той... мисля, че и двамата го искат."

Тръмп добави, че вярва, че „имаме всичко необходимо за сделка, която е добра за Украйна и за всички“.

Президентът на САЩ също така каза, че предстои огромна работа по възстановяването на Украйна (след войната - бел.ред.): „И те потенциално имат много богатство“.

На въпрос какво би искал да каже на Путин, Доналд Тръмп заяви:

"Трябва да сключим сделка! Твърде много хора умират."