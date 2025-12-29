Новият световен ред на Тръмп разтърсва Европа, Алиансът е все по-крехък: Да очакваме най-лошото

Първата година от новия мандат на Доналд Тръмп в Белия дом разби последните илюзии на европейските лидери за възможността да го смекчат. Неговата открита враждебност към ЕС и сближаването му с Русия поставиха под огромен натиск историческия съюз между САЩ и Европа, пише Newsweek.

Отношенията между Съединените щати и Европа преминават през един от най-напрегнатите периоди след Втората световна война.

Агресивната реторика на Доналд Тръмп към Европейския съюз задълбочи разделенията между националните лидери и в рамките на блока, отслабвайки способността на Европа да реагира единно на предизвикателствата, идващи от Вашингтон.

Тази нестабилност оставя бъдещето на Украйна в напрежение поне до 2026 г. и повдига екзистенциални въпроси относно европейската сигурност, в контекст, в който все повече служители се опасяват, че териториалните амбиции на руския президент Владимир Путин биха могли да надхвърлят границите на Украйна.

Европа обаче успя, поне временно, да избегне стратегически колапс, пише Politico.

„Европейците не могат да си позволят да прекъснат връзките си и да подадат молба за развод, защото все още са твърде зависими, особено от сигурността и американския военен ангажимент за защита на Европа“, каза Яна Пулиерин, старши сътрудник в Европейския съвет по външни отношения.

Тя обаче предупреждава, че тази краткосрочна зависимост маскира дълбоко разделение в интересите.

„Трябва да бъдем много ясни. В миналото имаше ясно разбиране за трансатлантическите отношения, залегнали в западните ценности, норми и принципи, в международния ред, основан на правила. Сега мисля, че сме свидетели на появата на конкурентен проект“, каза Пулиерин.

Администрацията на Тръмп разглежда Европа като континент, губещ своята идентичност и ценности, доминиран от либерални идеали, считани за опасни за собствената му сигурност.

Белият дом твърди, че натискът, упражняван върху Европа за увеличаване на разходите за отбрана, ограничаване на имиграцията и ускоряване на мирното споразумение в Украйна, представлява „жест на приятел“.

„Президентът Тръмп има отлични отношения с много европейски лидери, но никога не се колебае да каже суровите истини“, каза говорителката на Белия дом Анна Кели.

Имиграцията остава основен проблем. „Опустошителното въздействие на неконтролираната миграция и невъзможността на мигрантите да се интегрират е проблем не само за президента Тръмп, но и за европейците“, каза Кели, предупреждавайки за негативните последици за сигурността и устойчивостта на социалните системи.

Година на сътресения и компромиси

След началото на годината, белязано от речта на вицепрезидента Джей Ди Ванс в Мюнхен и напрегнатата среща между Тръмп и Володимир Зеленски в Овалния кабинет, европейците започнаха да се адаптират към прагматичната и икономическа визия на американския лидер.

Европейският съюз се съгласи на 15% търговска тарифа, за да ограничи икономическите загуби, а НАТО обеща да увеличи разходите за отбрана до 5% от БВП през следващото десетилетие. Освен това Тръмп се съгласи да продължи военната подкрепа за Украйна, при условие че Европа поеме разходите.

Въпреки това, отношенията остават крехки. Тръмп нарече европейските лидери „слаби“ и постави под въпрос статута им на съюзници, заявявайки, че те биха могли да се намесят в европейските избори, за да подкрепят крайнодесни партии.

Новата стратегия за национална сигурност на САЩ задълбочи разрива, описвайки Европейския съюз като „неблагоприятен“ за американските икономически интереси и обвинявайки европейския центризъм в „цивилизационно самоубийство“.

Констанце Стелценмюлер, старши сътрудник в Института Брукингс, вижда документа като повратна точка. „За 2026 г. трябва да се подготвим и да очакваме най-лошото във всяко едно отношение. Имаме очевидни уязвимости и те ще бъдат използвани“, предупреди тя.

Гренландия, символ на новата реалност

Краят на годината донесе още един шок: потвърждаването от страна на Тръмп на желанието му да поеме контрола над Гренландия, територия, принадлежаща на съюзника от НАТО Дания. Назначаването на губернатора на Луизиана Джеф Ландри за специален пратеник за Гренландия беше възприето като провокативен жест.

„Това е опустошително за много страни, които вярваха, че нищо не е по-сигурно от двустранните им отношения със Съединените щати“, каза Щелценмюлер.

Успоредно с това, администрацията на САЩ предположи, че европейските държави биха могли да получат по-изгодни търговски споразумения, ако преговарят индивидуално с Вашингтон, подкопавайки единството на блока на ЕС.

„Основният въпрос е дали европейците вярват, че тактическите победи са достатъчни, за да спечелят стратегическата война: запазването на трансатлантическия съюз, който съществува от осем десетилетия“, каза Иво Даалдер, бивш посланик на САЩ в НАТО.

Германският канцлер Фридрих Мерц наскоро призна, че „Pax Americana“ е на практика мъртъв, предполагайки, че отношенията с Тръмп биха могли да продължат двустранно, а не чрез Европейския съюз.