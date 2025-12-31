САЩ събират разузнавателни данни за атаката срещу резиденцията на Путин

САЩ възнамеряват да извършат изчерпателно проучване на наличните разузнавателни данни във връзка с твърденията на Русия за атака на украински безпилотни летателни апарати (БПЛА) срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин. Това заяви постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър.

Русия заяви в понеделник, че Украйна е атакувала президентска резиденция в региона Новгород с 91 дрона с голям обсег. Москва заяви, че ще отвърне на удара и че позицията й в преговорите ще се втвърди.

Сателитна снимка на президентския комплекс край Валдай, Новгородсна област.

Украйна нарече обвиненията на Русия „лъжи“, целящи да оправдаят по-нататъшни атаки срещу Украйна, а външният й министър заяви, че Русия не е предоставила никакви доказателства, „защото няма такива доказателства“.

„Ще стигнем до дъното на разузнавателната информация. И за мен най-важното е какво казват разузнавателните служби на САЩ и нашите съюзници за това дали такава атака действително е имало“, каза Уитакър в интервю за Fox Business.

„Струва ми се малко нетактично да сме толкова близо до мирно споразумение, Украйна наистина да иска да постигне мирно споразумение, а след това да направи нещо, което би било сметнато за безразсъдно или което няма да подпомогне нещата“, заяви Уитакър.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера, че Путин му е казал по телефона, че Украйна е опитала да атакува резиденцията. Тръмп заяви, че е „много ядосан“ от това. На въпроса дали има доказателства за такава атака, Тръмп отговори: „Ще разберем“.

Белият дом отказа да коментира по-подробно предполагаемия инцидент, а представители на американските разузнавателни служби се въздържаха от коментари по въпроса. ЦРУ отказа да коментира, посочва Ройтерс.

След среща с украинския президент Володимир Зеленски във Флорида в неделя, Тръмп каза, че той и Зеленски са „може би много близо“ до споразумение за прекратяване на войната, въпреки че най-спорните териториални въпроси остават нерешени.