Тръмп: Националната гвардия на САЩ ще бъде изтеглена от Лос Анджелис, Портланд и Чикаго

Още по темата: Тръмп: Стрелбата по членове на Националната гвардия е терористично нападение 27.11.2025 10:02

Ще се върнем, може би в съвсем различна и по-решителна форма

Администрацията на Вашингтон ще спре разполагането на Националната гвардия за поддържане на реда в градовете Лос Анджелис, Калифорния, Портланд, Орегон и Чикаго, Илинойс. Това каза президентът на САЩ Доналд Тръмп в своята социална мрежа Truth Social.

„Изтегляме Националната гвардия от Чикаго, Лос Анджелис и Портланд, въпреки факта, че нивата на престъпност в тези градове са спаднали значително благодарение на присъствието на тези патриоти и само заради това“, отбеляза американският лидер. „Портланд, Лос Анджелис и Чикаго биха били загубени без федерална намеса. Ще се върнем, може би в съвсем различна и по-решителна форма, когато престъпността започне да се покачва отново. Само въпрос на време е“, добави той.

Тръмп също така подчерта:

„Трудно е да се повярва, че кметовете и губернаторите от Демократическата партия, които са изключително некомпетентни, искат да си тръгнем, особено като се има предвид огромният напредък, който постигнахме.“

Администрацията на Тръмп преди това настояваше за присъствието на войски от Националната гвардия в тези и други американски градове, за да потуши вълненията и да гарантира безопасността на персонала, ангажиран с масовото експулсиране на нелегални имигранти. Всички градове и щати, споменати от Тръмп, в момента се управляват от членове на опозиционната Демократическа партия, които обвиняват администрацията във Вашингтон в прекомерно сурови мерки срещу имигрантите.

Върховният съд на САЩ преди това блокира администрацията на Тръмп да разположи Националната гвардия за потушаване на безредиците в Чикаго на този етап.

В решението си от 23 декември Върховният съд на САЩ отбеляза, че федералните власти досега „не са успели да идентифицират източник на правомощия, който би позволил на военните да прилагат законите в Илинойс“. Това решение обаче не е окончателно; Върховният съд ще продължи да разглежда въпроса. Няколко други съдилища в цялата страна също преди това са блокирали заповедта на Тръмп за разполагане на войски на Националната гвардия в щати, контролирани от демократите.