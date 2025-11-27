Тръмп: Стрелбата по членове на Националната гвардия е терористично нападение

Предишната администрация не е проверила достатъчно добре хората, които са влезли в САЩ

Стрелбата по членове на Националната гвардия е терористично нападение. Това каза амриканскитя президент Доналд Тръмп, цитиран от Reuters.

Министерството на вътрешната сигурност казва, че нападателят е пристигнал в САЩ от Афганистан през 2021 г., каза още държавният глава.

„САЩ трябва да проверят отново всички чужденци, влезли в САЩ от Афганистан по времето на бившия президент Джо Байдън”, каза още Тръмп.

Той коментира, че е наредил изпращането на още 500 войници от Националната гвардия във Вашингтон.

Обработката на всички имиграционни случаи, свързани с афганистански имигранти, „е спряна за неопределено време в очакване на по-нататъшно преразглеждане на протоколите за сигурност и проверка“, съобщи Американската служба за гражданство и имиграция в публикация в X.

„Защитата и безопасността на нашата родина и на американския народ остават наш единствен фокус и мисия“, заяви агенцията.

Мярката идва, след като президентът Доналд Тръмп заяви в реч по-рано, че всички афганистански имигранти, които са влезли в страната по време на предишната администрация, ще бъдат преразгледани, пише CNN.

Администрацията на Тръмп вече беше в процес на повторно интервюиране на афганистански мигранти, допуснати в САЩ по време на предишната администрация, съобщи CNN по-рано тази седмица, според вътрешна бележка и източник, запознат с плановете. Служители на Тръмп многократно са твърдели, че предишната администрация не е проверила достатъчно добре хората, които са влезли в САЩ.