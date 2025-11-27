Мъж случайно стана най-богатият човек на планетата

92 квадрилиона долара се появиха в сметката му

През юли 2013 г. Крис Рейнолдс от Пенсилвания преживява момент, който няма равен на себе си в банковата история. Отваряйки своята банкова сметка, очаквайки обичайните няколкостотин или хиляда долара, той вижда колосалната сума от $92,233,720,368,547,800 – над 92 квадрилиона долара. За два минути Рейнолдс се превръща в най-богатия човек на всички времена, изпреварвайки Илон Мъск, Джеф Безос и Карлос Слим.

„Първо си помислих, че дължа квадрилиони“, спомня си Рейнолдс. „Беше доста голяма изненада. Чувствах се като милион долара… а по-точно като квадрилион долара.“

В интервю за CNN той шеговито добавя, че ако можеше да запази сумата, би погасил националния дълг и след това би купил бейзболния отбор Филаделфия Филис, при условие че получи „добра цена“.

Богатството обаче продължи само две минути. Банката бързо установява грешката, премахва фалшивия баланс и се извинява на Рейнолдс за неудобството. По-късно му предлагат да избере благотворителна организация, на която да бъде направено дарение в негово име.

„Това е една от най-сюрреалистичните грешки в банковата история“, коментират наблюдатели. И макар числото да е изчезнало толкова бързо, историята за кратката му „квадрилионна слава“ остава в паметта на всички.