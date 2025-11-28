Турция: Споразумението между Кипър и Ливан подкопава правата на кипърските турци

Още по темата: Турски F-16 нарушиха въздушното пространство на Кипър 17.11.2025 10:16

Споразумението, подписано в сряда в Бейрут

Турското външно министерство заяви в четвъртък, че споразумението за разграничаване на морските граници, подписано между Ливан и Кипър, пренебрегва правата на Турция и кипърските турци на острова, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Споразумението, подписано в сряда в Бейрут, актуализира предварително споразумение, очертаващо офшорните им морски зони от 2007 г., но ратифицирането му беше забавено от ливанския парламент.

Турското външно министерство призна, че споразумението се отнася до зона извън турския континентален шелф, регистрирана в ООН на 18 март 2020 г., добавяйки обаче, че подписването на подобно споразумение от Ливан „пряко засяга равните права и интереси на кипърските турци“.

В него се призовават и държавите в региона и международната общност „да не подкрепят едностранни стъпки от страна на гръцко-кипърската администрация и да не бъдат съучастници в инициативи, които подкопават законните права и интереси“ на кипърските турци.