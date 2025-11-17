Турски F-16 нарушиха въздушното пространство на Кипър

Още по темата: Планът на Ерим от 1956 г. за разделянето на Кипър 24.10.2025 08:52

Кипър подаде официални жалби, след като турски изтребители навлязоха в неговата зона за полетна информация и извършиха ниски прелитания в близост до буферната зона, което предизвика бърза реакция от страна на кипърските системи за противовъздушна отбрана, съобщава To Vima.

Кипър подаде официални протести, след като турски изтребители F-16 навлязоха в неговата зона за полетна информация (FIR) в четвъртък, в това, което властите описаха като ново ескалиране на напрежението. Според кипърската обществена телевизия RIK, четири турски самолета, участващи в военен парад в северната част на острова, навлязоха в FIR на Никозия по двойки, летейки незаконно над района на Фамагуста.

Малко след това два допълнителни турски самолета извършиха ниски, провокативни прелитания над контролираната от ООН буферна зона близо до района Каймакли. Жителите заснеха прелитанията и публикуваха кадри в социалните медии, което допълнително засили общественото безпокойство.

Кипърските системи за противовъздушна отбрана проследиха самолетите по целия им маршрут, като властите потвърдиха, че механизмите за наблюдение са били активирани незабавно. Националната гвардия и Министерството на отбраната подадоха жалби до ООН и други съответни международни органи, осъждайки това, което описаха като умишлено предизвикателство от страна на Турция.

Нарушението на въздушното пространство се случи само няколко часа, след като турски официални лица в северната част на острова повториха политическите си изявления, в които се застъпват за подход на „две държави“ и претенции за „суверенно равенство“ – позиции, които са отхвърлени от международно признатата Република Кипър.

В допълнение към спора, Министерството на отбраната на Турция публикува снимка в официалния си профил в X, на която се вижда турски пилот, salutiraщ на фона на флага, използван от администрацията в северната част на острова, придружена от надпис, възхваляващ това, което нарича „благословена епопея“.

Кипър осъди действията като дестабилизиращи и продължава да търси дипломатически канали за разрешаване на последния инцидент.