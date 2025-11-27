Британското военно разузнаване: Русия усъвършенства механизмите за блокиране на интернет на фона на военното напрежение

Кремъл ескалира усилията си за контрол над вътрешното си информационно пространство, като сега търси законови правомощия да прекъсне достъпа на гражданите до телекомуникационни услуги без съдебна заповед.

Откакто започна незаконното пълномащабно нахлуване в Украйна през 2022 г., руската държава все повече се стреми да контролира, цензурира и ограничава вътрешната си информационна среда, съобщава британското военно разузнаване, пише Defense Express.

Новите предложени изменения в руското законодателство за комуникациите биха позволили на Федералната служба за сигурност да прекъсва достъпа до отделни телекомуникационни абонати без съдебни заповеди, позовавайки се на „държавна сигурност“. Проектът, който е одобрен от ключова правителствена комисия, се основава на Закона за суверенния интернет от 2019 г., който позволи изолацията на Русия от глобалните мрежи, както и контрол и наблюдение на вътрешния трафик.

Като федерална изпълнителна агенция, отговорна за наблюдението, контрола и цензурирането на руските средства за масова информация, правомощията на Роскомнадзор са разширени и за пренасочване или прекъсване на достъпа до интернет при възприемани заплахи.

Независими издания предупреждават за нарастващо наблюдение, като се съобщава, че инфраструктурните фирми на Telegram са свързани с руското разузнаване. Украинските власти нарекоха този ход „инструмент за репресия, маскиран като сигурност“.

