Осемдесет години след първата и единствена употреба на ядрени оръжия по време на Втората световна война, разпространението на най-мощните взривни вещества в света продължава да предоставя на нарастващ брой държави все по-разнообразни средства за извършване на ядрени атаки, пише Military Watch Magazine. Въпреки че Договорът за неразпространение на ядрени оръжия ограничава само пет държави да притежават ядрени оръжия, а именно Съединените щати, Китай, Русия, Франция и Обединеното кралство, общо петнадесет държави днес запазват поне ограничен известен капацитет за извършване на ядрени атаки. Те включват както четири държави, които не са подписали договора, така и шест държави, които са част от споразумения за споделяне на ядрени оръжия, което означава, че те се обучават да използват американски или руски ядрени оръжия, съхранявани на тяхна територия, с очакването, че ще им бъде предоставен достъп до тях в случай на избухване на конфликт с висока интензивност. Държавите с ядрени оръжия могат да бъдат разделени най-общо на четири категории в зависимост от размера, възможностите и разнообразието на техните арсенали и средства за доставка.

Първо ниво: Съединени щати, Русия и Китай

Съединените щати, Русия и Китай в момента са единствените ядрени държави, разполагащи както със силни ядрени триади, така и с междуконтинентални възможности за удари, което означава, че те разполагат ядрени оръжия от наземни ракетни системи, от стратегически бомбардировачи и от подводници, като всички те могат да поразяват цели на разстояние 5600 км. И трите държави разполагат както тактически, така и стратегически ядрени оръжия, въпреки че арсеналът на Китай е под една пета от размера на другите две ядрени суперсили, докато доктрината му за използване на ядрени оръжия е сред най-консервативните и отбранителни в света. Трите държави имат различни силни страни и недостатъци в своите арсенали, като Русия разполага повече бойни глави, голям арсенал от тактически балистични ракети с ядрено въоръжение и хиперзвукови планиращи летателни апарати с междуконтинентален обсег, докато Съединените щати са единствената държава, която разполага тактически ядрени оръжия, използвайки стелт изтребители и бомбардировачи, избягващи радари. Съединените щати страдат от нарастващото остаряване на арсенала от ядрени балистични ракети с междуконтинентален обсег, което датира от 70-те години на миналия век, докато Русия се стреми да противодейства на заплахата от американските бомбардировачи, като въоръжава своите прехващачи с единствените известни в света ядрени ракети „въздух-въздух“ .

Второ ниво: Северна Корея, Индия, Пакистан, Израел

Северна Корея, Индия, Пакистан и Израел са разработили ядрени оръжия извън рамките на Договора за неразпространение на ядрено оръжие, като Израел го е направил с много значителна френска подкрепа. И трите държави разполагат с много разнообразни превозни средства, като всички, освен Северна Корея, са потвърдили, че имат ядрени възможности за изстрелване от въздуха, докато Северна Корея и Израел са две от само петте държави с арсенали от балистични ракети с междуконтинентален обсег. Арсеналът на Северна Корея е в много отношения най-огромният, като арсеналът ѝ от балистични ракети е най-разнообразният в света извън Китай. Страната разполага с балистични и крилати ракети, изстрелвани от подводници, ракети със среден обсег с хиперзвукови плавучи апарати, подводни дронове с ядрено въоръжение и разрушители, въоръжени с ядрени крилати ракети, и е единствената от четирите, която има арсенал, построен предимно за поразяване на противници на междуконтинентални разстояния, а не за фокусиране върху регионални съседи. Пакистан в момента е единствената държава с ядрени оръжия, която разполага с ядрени оръжия, използващи артилерийски системи, което позволява тактически ядрени удари на много ниско ниво.

Трето ниво: Великобритания и Франция

Обединеното кралство и Франция запазват ограничен ядрен капацитет, разположен предимно от техните ядрени подводници с балистични ракети. Франция запазва ограничен тактически капацитет за ядрени удари, използвайки изтребители Rafale, въпреки че възрастта на тези самолети и липсата на стелт способности остават основно ограничение. Обединеното кралство е готово да възстанови капацитета си за тактически ядрени удари чрез споразумение за споделяне на ядрени оръжия със Съединените щати, което ще позволи на изтребителите му F-35A да използват американски ядрени бомби B61-12, съхранявани във Великобритания, в случай на пълномащабна война. Страната няма независим тактически капацитет за ядрени удари. Въпреки че и двете страни запазват независими стратегически възпиращи средства, и двете страдат от много ограничено разнообразие от средства за доставка и от сериозни ограничения в тактическите си възможности за ядрени удари.

Четвърто ниво: Германия, Нидерландия, Турция, Белгия, Италия и Беларус

В момента Съединените щати поддържат споразумения за споделяне на ядрени оръжия с пет от своите ядрени съюзници, а именно Германия, Холандия, Турция, Белгия и Италия, като се очаква шесто такова споразумение да бъде подписано с Обединеното кралство. Тези споразумения на практика позволяват на Вашингтон да разпространява ядрения си арсенал. Те остават спорни поради фактическото създаване на нови държави с ядрени оръжия, като западните анализатори широко подчертават, че това нарушава членове I и II от Договора за неразпространение на ядрени оръжия. Всички партньори за споделяне на ядрени оръжия разчитат единствено на ядрени бомби B61, изстрелвани от въздуха, които се разполагат от техните изтребители F-16 или F-35A, или в случая на Германия от нейните изтребители „Торнадо“ от времето на Студената война. През 2023 г. Беларус сключи споразумение за споделяне на ядрени оръжия с Русия и разполага бойни глави, използващи балистични ракетни системи „Искандер-М“. Очаква се беларуският арсенал да бъде диверсифициран с хиперзвукови ракети със среден обсег „Орешник“ до края на 2025 г. и евентуално с ядрена ракетна артилерийска система. Държавите, участващи в споразуменията за споделяне на ядрени оръжия, нямат автономия при използването на своите арсенали и може да им бъде отказан достъп до ядрени оръжия от Вашингтон или Москва.