Поне 1000 лева излиза безплатното училище

Поне 1000 лева са похарчили семействата, за да изпратят децата си на училище, показа проверка на репортерите на “Труд news”.

На първата родителска среща, която обичайно е в седмицата преди 15 септември, майки и бащи са получили дълъг списък с пособия - от тетрадки и моливи до бои, папки, ножичка и несесер, които струват около 150-200 лева. Раниците са на цени между 80 и 150 лева, а заедно с помагалата и подвързиите сметката достига близо 400 лева.

Най-големият разход обаче остават униформите, спортните екипи и обувките, с които общата сума може да надхвърли 1000 лв.

Тетрадките от 20 листа са между 0,80 лв. и 1,50 лв. За часовете по изобразително изкуство родителите трябва да отделят между 40 и 70 лв. Комплекти от три тетрадки с 40 листа могат да се намерят за 4,50 лева в големите вериги, а пет тетрадки с 60 листа - за същата цена. Родителите често купуват по-големи количества, защото тетрадките са необходими през цялата учебна година, а намаленията са активни само преди началото є.

Проверка на цените показва значителни разлики между хипермаркетите и книжарниците. Комплект от 24 флумастера се продава на цени между 7 и 10 лева в големите магазини, докато в книжарниците същият продукт може да струва между 15 и 20 лева. Разликите в цените на тетрадките също са значителни - тетрадка формат А4 с 80 листа се продава за 3 до 5 лева в хипермаркетите, а в книжарниците достига до 10 лева.

Цената за спортното облекло, което включва тениска, маратонки и екип, зависи от избора, но най-икономичните варианти започват от 100 лева.

Ученическите униформи са от 150 до 300 лв. за пълен комплект. По правило се произвеждат от евтини материи, които още след първото пране се деформират. Родители коментират, че фирмите, които произвеждат униформи, не са случайни, а печалбите им са огромни. Майка на първокласник недоумяваше от решението на фирмата производител да сложи снежнобяла подплата на тъмносин суичър. Борислава М. от София, чието дете също ще прекрачи за първи път училищния праг, недоволстваше от синтетика в униформата. Жената обясни, че детето є има атопичен дерматит и носи само дрехи от меки естествени материи.

„Държавата не финансира задължителните униформи, но много голяма част от училищата, мисля, че около 60%, имат такива униформи. Родителите са тези, които ги финансират. Ние като родители така или иначе финансираме облеклото на децата”, коментира министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Учебниците са безплатни, но помагалата плащаме ние, каза майка на ученик в начален клас, която чакаше на опашка в книжарница. Въпросните помагала є струваха 135 лв. Помагалата излизат между 100 и 150 лв.

Между 50 и 120 лв. струват термокутиите, в които всички малки ученици носят храна за обяд или за две закуски.

Събирането на средства от родителите за материали и консумативи, за подобряване на материалната база и за други текущи разходи е забранена, но никой родител не отксазва да даде пари за “създаване на по-добри условия за работа” на детето си. Затова и още на първата родителска среща започва мрънкане за нов компютър, за цветен принтер, на който да се разпечатват тестове и контролни. Събират се по петдесетина лева за баджове, чипове, подаръци, като остава и някаква сума за допълнителни разходи по време на учебната година. Почти във всяко училище се предвиждат и различни суми за лакомства и украса за първия учебен ден. В същото време от родителите в по-горните класове често задължително се изискват само пари за застраховка. Отделно обаче родителите правят “доброволни” дарения.

В САЩ училищата осигуряват тетрадки

Как е по света

В САЩ, където учебната година започва още в средата на август, повечето училища осигуряват основните помагала като тетрадки и химикалки. Така най-големият разход за първолаците остава ученическата раница. Средната цена за комплект от 20 учебни пособия е около 85 долара (около 85 евро).

Във Франция униформи няма

Във Франция първият учебен ден минава без фанфари. Родителите залагат на здрава раница, спортен екип и учебни пособия, като харчат разумно. Подготовката за първокласник струва средно между 150 и 250 евро, но в следващите класове разходите намаляват значително.

Там задължителни униформи няма, а някои училища дори забраняват маркови аксесоари, за да се пази равенството между децата. Държавата предоставя и специална помощ от 423 евро за семействата с по-ниски доходи, която напълно покрива нуждите.

В Англия семействата купуват единствено униформа и спортен екип

В Англия родителите са значително облекчени. Тяхното единствено задължение е да купят ученическа униформа, спортен екип и обувки. Всичко останало - учебници, книги и пособия - се осигурява безплатно от училището и остава в класната стая. Децата до 12-годишна възраст дори нямат нужда от раница. За по-бедните семейства някои общински съвети раздават помощи от 30 до 170 паунда за закупуване на униформа.

В Германия раниците стигат до 300 евро

В Германия най-големият разход за родителите на първокласници е ученическата раница. Изискването е тя да бъде с ергономичен и подсилен гръб, а цените започват от 100 евро и могат да надхвърлят 300 евро.

Добрата новина е, че тези раници се използват чак до четвърти клас. Друга типична и задължителна традиция е фунията с подаръци (Schult te), която има над 200-годишна история.

До 15 октомври подават заявления за еднократна помощ

300 лв. за децата от 1-ви до 4-ти и в осми клас

До 15 октомври се подават заявленията за отпускане на еднократна помощ от 300 лв. за ученици, записани в първи и осми клас, също така за ученици, които продължават обучението си във втори, трети и четвърти клас.

Средствата се изплащат на два пъти - 50 на сто от размера се предоставя след влизане в сила на заповедта за отпускането на помощта, а остатъкът - в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище, посочват от Агенцията за социално подпомагане.

Еднократната помощ се предоставя независимо от доходите на семействата.

Еднократните помощи за ученици се отпускат въз основа на заявление-декларация, подадено най-късно до 15 октомври в дирекция “Социално подпомагане” по настоящ адрес на правоимащите. То може да бъде подадено лично, чрез лицензиран пощенски оператор, по електронен път - подписано с квалифициран електронен подпис, както и електронна административна услуга съгласно Закона за електронното управление, каквато е Системата за сигурно електронно връчване на Министерството на електронното управление.

Помощта се възстановява от получателите є, когато детето не постъпи в училище или не продължи обучението си, включително и през втория срок, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. Тя се възстановява и когато в рамките на един месец от учебната година са допуснати отсъствия от 5 учебни часа без уважителна причина.

Купуват евтини тениски и печатат емблемата

Семейства са намерили “икономична” версия

Така изглежда емблемата на Професионална гимназия по икономика “Иван Илиев”-Благоевград.

Светлана Василева

Труд news, Благоевград

За новата учебна година най-голямо перо в подготовката на ученика се оказват училищните униформи. Те са задължителни, продават се от точно определени фирми. А родителите, за които е трудно да поемат големи разходи, търсят икономична версия.

Официалните цени показват, че една униформена тениска струва средно 27-35 лв., риза - около 40-45 лв., а панталон или пола - между 45 и 65 лв. Суитшърт или худи достигат 55-70 лв., фишу - 10 лева, вратовръзка - 18 лева, пълен комплект униформа може да надхвърли 230-300 лв.

На този фон мнозина родители търсят по-евтини варианти. Масова практика е да се купуват обикновени бели тениски от онлайн магазини на цена около 5 лв., а училищната емблема да се отпечата отделно за 1 лв. Така една тениска излиза общо 6 лв., което е повече от четири пъти по-евтино от официалните униформени модели.

“При три деца разликата е огромна - вместо почти 100 лв. само за тениски, харчим 20”, споделя майка на ученик от благоевградско училище.

Към униформите се добавят и учебни пособия - тетрадки и комплекти, раници и несесер с принадлежности.

Технологиите също стават неизбежни - таблет или лаптоп вече струват между 500 и 1200 лв., а аксесоари като слушалки и мишка - още 50-100 лв. Маратонките са най-големия каприз на учениците. Там няма мърдане, задължително се купува модното за сезона, а тези модели струват около 200 лева. За анцузи и евтини спортни обувки за по-малките минимумът е 100 лева, за големите - от 150 лева нагоре.

Подготовката на един ученик при минимум разходи варира от 500-600 лв. и стига до над 1200-1500 лв.

Спестовни стратегии като “домашно брандиране” на униформени тениски обаче показват, че родителите търсят и намират начини да намалят тази тежест.

Родители плащат за щори и боядисват с латекс

Майки и бащи в комитети, правят торбички във форма на морков

Униформите излизат 400 - 500 лева, частна езикова занималня - 150 лева

МАРИЯ КЕХАЙОВА

Труд news, Бургас

За комплект униформа, пособия и нужни аксесоари за учениците за новата учебна година, родителите в Бургас дават средно 500 - 600 лв. Като по - икономичен вариант може да се мине с около 350 лв. За напълно нов и качествен комплект обаче, цената е много по - висока, особено при гимназистите. Там голямо перо за родителите е закупуването на униформи, които излизат по 400 - 500 лева. В езикова гимназия пък искат по 150 лева за занималня, която се води частна и разбира се не е задължителна, но пожелателна.

В основното училище униформата излиза около 300 лева. В това число са: блуза с къс ръкав - 38,90 лв. или 40,20 лв. /зависи от размера/, блуза с дълъг ръкав - 40,20 лв. / 41,90 лв., панталон зимен/летен - 68,00 лв. / 72,00 лв., пола (каре) - 63,00 лв. / 65,00 лв., суитчър без качулка - 69,00 лв. / 73,00 лв., тениска с къс ръкав- 24,10 лв. / 25,30 лв.

За помагала се дават 80- 120 - 200 лв. /ако се вземат всички необходими нови пособия, работни тетрадки, допълнителна литература/. Канцеларски материали, раница и обувки, плюс спортни обувки струват 50 - 80 лв., до 150 лв.

Родителите на първолаци са най - развълнувани на днешния 15 септември. Те са имали традиционно и най - много работа. Още при първата родителска среща, във всеки клас, е бил сформиран родителски комитет. От родителите са били изискани по 20 лева - за почерпка в първия учебен ден. В едно от училищата, е решено тя да бъде във вид на торбички пълни с лакомства, но и... с кутия пластелин. Торбичките са оформени е във вид на морков, и родителите от комитета ги направили сами, след като закупили всичко необходимо със събраните пари.

“Още с първото ни стъпване в училището, в което ще учи детето, ни суровакаха с около 100 лева. Освен за почерпка, събраха пари за ремонт на печатащото устройство, както и за листи”, разкриха майки и бащи. Те разказаха за техни приятели, чиито деца били в детската градина. В една от забавачките, поискали от родителите пари за щори - по 40 лева. През минали години пък една от стаите в детска градина трябвало да се боядиса, така, че родителите закупили и собственоръчно боядисали с латекс. Други ударили рамо за почистването.

“Тъй като тази година нашата гимназия е реновирана, поискаха ни пари само за органайзер, където ще държат мобилните си телефони. Класът е голям, над 20 деца са и няма да ни излезе скъпо - по около 20 лева”, разкри баща на осмокласник.

Училищата в Бургас са обновени, и повечето са с нови корпуси. Така вече сме спасени от бояджийство, коментираха семейства, чиито деца са ученици в морския град.

Във Варна завъртяха търговия с униформи втора ръка

Запазените се предлагат на половин цена

ДАНИЕЛА ФАРХИ

ТРУД NEWS, ВАРНА

От 50 до 110 лв. броят за помагала родители на деца от началния курс на старта на новата учебна година. Учители от Варна споделят, че има море от допълнителни образователни материали, от което се стараят да подберат само най-необходимото, за да не товарят излишно чантите на малките деца и семейния бюджет. За 3224 деца от града, които са първокласници минимумът с отстъпката за групова поръчка е около 50 лв. и включва тетрадка за час на класа, помагала за избираемите часове по български и математика, които са задължителни в програмата, но не са включени в безплатния комплект от учебници и учебни тетрадки, сборници по двата предмета и тетрадка с шаблони на буквите. Тази година от общината осигуряват за първокласниците безплатен детски полицейски бележник “Спазваме правилата заедно”. С него в часа на класа най-малките ще се учат на безопасно движение.

Във втори, трети и четвърти клас парите за помагала се увеличават до 90-110 лв., според избора на преподавателя. Във всички паралелки се събират отделно и суми за разходи по разпечатване на материали, украса на класната стая и др., които обичайно са по 50 лв. на дете и се харчат през цялата година. В гимназиите също са нужни средства за помагала по химия, биология и други предмети. За да улеснят родителите, повечето учители предлагат образец за копиране и така сумата намалява драстично, като за годината не надвишава 50-60 лв.

Най-тежкото задължително перо за всички възрастови групи остават униформите. Въпреки че няма родител, който да е харесал качеството им, цените са маркови. Комплектът излиза от 270 до над 300 лв. Ученици от елитни гимназии във Варна негодуват, че месечната им стипендия за отличен успех от 25 лв. не стига, за да си купят униформена тениска, защото дори и най-евтините, използвани за часовете по физическо, вече са по 30 лв. Аноракът пък е по 65-75 лв. Такъв може да си купи със стипендия отличник в гимназия с по-ниски резултати и по-малка конкуренция.

Разходите са най-големи за родителите на деца в началния и прогимназиалния курс, защото те растат стремглаво и всяка година се налага основно обновяване на гардероба. Затова в социалните мрежи върви масова търговия с униформи втора ръка. Запазените се предлагат на половин цена, някои дори се подаряват. За родителите с ограничени възможности това е спасителен пояс, защото никой не приема разсрочено плащане за покупка на нова униформа или помагала и често се налага да теглят бърз кредит за подготовка на учениците в семейството.

Друг солиден разход са неминуемите частни уроци за седмокласниците. Индивидуалните по български език и литература и по математика във Варна започват от 30 лв. на час, а при преподаватели с утвърдено реноме са с 10-15 лв. повече. Дъмпинг правят пенсионирани учители или студенти в горен курс, които искат по 20-25 лв., колкото излизат и заниманията в малки групи в утвърдени школи.