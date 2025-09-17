Какво трябва да знаете за хранителните алергии

Реакциите към нещо, което сте яли, са все по-чести

Фъстъци, мляко, пшеница – това са храни, които обикновено смятаме за често срещани алергени, които предизвикват сериозни реакции при чувствителни хора. Но според ново проучване на Доминик Сабуро-Леклерк, водещ изследовател в Allergy Vigilance Network, и нейните колеги от Centre hospitalier universitaire de Reims във Франция, се появява нова вълна от проблемни храни, които предизвикват алергии както при възрастни, така и при деца, пише The Times.

Сред тях са модерните растителни продукти, които могат да заемат важно място в седмичната списък за пазаруване на Waitrose, като борови ядки, елда, грах и бобови култури, както и козе или овче мляко и сирена. Други продукти, които будят загриженост, са киви, ябълки и пчелни продукти като мед, ядлив прашец и пчелно млечице.

Сабуро-Леклерк и нейният екип са анализирали почти 3000 случая на анафилаксия, предизвикана от храна, която е тежка и животозастрашаваща реакция, които са били докладвани от лекари на мрежата за наблюдение на алергии във Франция.

Резултатите, публикувани в списанието Clinical & Experimental Allergy, показват, че има 413 инцидента, включително два смъртни случая, причинени от един от осемте новопоявили се хранителни алергени, които не са включени в задължителния списък за етикетиране на ЕС. Изследователите призоваха за преразглеждане на алергените, които трябва да бъдат отбелязани с удебелен шрифт върху опаковките на храните, и заявиха, че трябва да бъдат добавени допълнителни предупреждения за „поне най-тежките от тези новопоявили се хранителни алергени“.

Това става, след като други проучвания разкриват, че хранителните алергии при възрастни са в нарастване във Великобритания. Миналата година Агенцията по хранителни стандарти (FSA) изготви предварителен доклад, озаглавен „Модели и разпространение на хранителни алергии при възрастни“ (PAFA), в който се установява, че около 6 % от възрастните в страната – 2,4 милиона души – се оценяват като имащи клинична хранителна алергия.

Пълните резултати от рецензираното проучване, проведено от експерти от университетите в Манчестър и Саутхемптън, ще бъдат публикувани в следващите няколко месеца, но това не е първото проучване, което документира, че хранителните алергии са в нарастване.

Професор Пол Търнър, почетен консултант по педиатрична алергия и имунология в Империал Колидж Лондон, публикува миналата година в списанието Lancet Public Health резултати, които също показват „значителна и нарастваща тежест на хранителната алергия в Англия“.

„Хранителните алергии традиционно се считат за проблем на детството, но много хора ги имат или ги развиват в зряла възраст“, казва Клеър Милс, професор по хранителна и молекулярна имунология в Университета на Съри. „Съществува и проблем с недостига на диагностика при възрастните, като хранителните алергии често остават неразпознати.“

Става въпрос за хранителна алергия или хранителна непоносимост?

Много възрастни, които смятат, че имат хранителна алергия, страдат от непоносимост и обратното. „Основната разлика е, че алергията засяга имунната система, а непоносимостта – не“, казва Търнър.

Истинска хранителна алергия възниква само когато имунната система на организма погрешно приема протеините в храната за чужди вещества, което предизвиква освобождаването на антителото имуноглобулин Е или IgE. Това предизвиква производството на хистамин, химично вещество, което причинява много от познатите симптоми като изтръпване или сърбеж на кожата, подуване на устните и езика или, в тежки случаи, анафилаксия и затруднено дишане, често в рамките на минути.

Непоносимостта е по-скоро чувствителност към храната.

„Ако имате непоносимост към лактозата, например, тялото ви не може да разгради захарта лактоза, която се съдържа в млякото“, обяснява Търнър. „Тялото се опитва да разреди захарта, като изтегля вода от тялото, което причинява подуване и болка. Това може да доведе до неразположение, но няма да предизвика анафилаксия или възпаление и следователно няма да е животозастрашаващо.“

Повечето деца израстват ли от хранителните алергии?

„Има някои алергии, като към яйца и мляко, от които много, но не всички деца израстват до началото на средното училище“, казва Търнър. „Около едно на всеки пет деца израства от алергията към фъстъци и по-малко от едно на всеки десет израства от алергията към ядки, така че зависи от вида на храната.“

Някои хранителни алергии от детството продължават и в зряла възраст, а при тези, които страдат от тях, тенденцията да развият други хранителни алергии се засилва. При тази група около половината от хранителните алергии се развиват в по-късна зряла възраст.

Ракообразните, като скаридите, са в списъка с 14-те най-чести хранителни алергени в ЕС и Обединеното кралство.

Какви са новите хранителни алергии, за които трябва да сме наясно?

Първоначалният приоритетен списък на 14-те най-чести хранителни алергена в ЕС и Обединеното кралство се основава на това колко често срещани са те според експертите. Те са целина, зърнени храни, ракообразни (скариди и раци), риба, яйца, мляко, лупин (бобово растение от същото семейство като фъстъците, което се съдържа в някои макаронени изделия и печива), мекотели (миди, стриди), горчица, фъстъци, сусам, соеви зърна, сяра и серен диоксид (съдържащ се във вино, бира, преработени меса и кисели или ферментирали храни) и ядки като бадеми, лешници, орехи, кашу, пекан и шам фъстък.

Но Търнър казва, че някои храни, които не са в списъка с 14-те най-опасни, всъщност са доста разпространени. Сред тях е кивито, макар че, за разлика от ядките и сусама, които могат да се съдържат в следи в други храни, кивито може лесно да се избегне. В своето скорошно проучване френските изследователи посочват, че двете най-опасни храни, които трябва да се имат предвид въз основа на честотата, тежестта и потенциала за скрита експозиция, са козето и овчето мляко, които предизвикват особено сериозни реакции при някои хора. Скритата експозиция в сосове или готови ястия също представлява риск, като най-притеснителни са грахът и лещата, елдата и боровите ядки, използвани за приготвяне на песто.

След предварителния доклад на PAFA, професор Робин Мей, главен научен съветник в FSA, заяви, че той подчертава „появата на растителни алергии, засягащи повече хора в зряла възраст“, тъй като хората са изложени на алтернативни протеини в движението към вегански и растителни диети. „Хората, които се притесняват от алергии към краве мляко и млечни продукти, преминават към алтернативи, за които не знаят, че понякога могат да причинят проблеми“, казва Милс.

Allergy UK наскоро публикува съвети относно скока в алергиите към грах, дължащ се на все по-широкото използване на съставки като грахови протеини и грахови фибри в храните. Грахът не е един от 14-те алергена, които по закон трябва да бъдат посочени на етикетите, но благотворителната организация твърди, че той „може да предизвика сериозни алергични реакции“, които „в някои случаи могат да бъдат животозастрашаващи“.

Милс казва, че протеинът от леща, съдържащ се в някои растителни сметани, също може да бъде проблематичен. Въпреки че алергията към един бобов плод увеличава риска от алергия към други, Allergy UK твърди, че е много рядко да се прояви алергия към всички бобови плодове, леща и грах.

Мога ли да развия алергия към храна, която съм ял без проблеми в продължение на десетилетия?

При хранителните алергии, придобити в зряла възраст, хората могат да развият тежка реакция към храна, която са яли през по-голямата част от живота си. „Може да сте яли с удоволствие дадена храна през целия си живот и изведнъж да откриете, че не можете да я ядете без да имате реакция“, казва Милс.

Понякога това е свързано с излагането на нови или различни храни. Възрастните, които развиват реакция към някои храни, може да са имали винаги скрита алергия, но не към сортовете, които са яли преди. „Една от най-честите алергии при възрастни във Великобритания е към ракообразни“, казва Търнър. „Може да сте алергични към един вид скариди, например, но не и към други видове, а ние имахме огромни промени в видовете, внасяни във Великобритания, поради подобренията в технологията за замразяване и преработка на храни.“ Същото важи и за други видове храни.

По-вероятно ли е да имам хранителна алергия, ако страдам от сенна хрема?

Алергиите към пресни плодове като ябълки, праскови и киви при възрастни бяха подчертани като проблем в доклада на PAFA. При хора с сенна хрема, които са алергични предимно към брезов цвят, такива храни могат да предизвикат реакция – обикновено силен сърбеж в устата или гърлото – която се нарича синдром на хранителна алергия към цветен прашец.

„Имунната им система разпознава храни, които имат протеини, подобни на протеините в брезовия цветен прашец, като костилкови плодове като праскови и сливи, ябълки, праскови, ядки“, казва Търнър. „Този тип хранителна алергия, подобна на сенната хрема, обикновено е по-лека, защото протеинът се разгражда от киселината в стомаха, но ако хората ядат прекалено много от дадена храна, тя може да претовари организма и да предизвика по-тежка реакция.“ Реакциите също варират според сезона. „Хората с синдром на хранителна алергия към цветен прашец може да установят, че симптомите им са по-тежки през пролетта, отколкото през есента“, казва Милс.

Мога ли да развия алергия към веганския си протеинов шейк след тренировка?

Все повече хора съобщават за реакции към веган протеинови шейкове и барове. Проблемът, казва Търнър, вероятно се дължи на „огромните количества“ грахови протеини в някои шейкове и храни. „Виждаме хора, които могат да ядат шепа грах без никакви проблеми, но когато им се даде шейк, съдържащ много концентрирана доза грахов протеин, понякога около 20 пъти по-голяма от нормалната порция, те изпитват реакция.“ Allergy UK съветва да потърсите съвет от вашия лекар, ако имате алергия към някаква храна.

Мога да ям ябълков пай, но не и сурова ябълка – какво става?

Някои алергии към плодове и зеленчуци се проявяват само ако храната се яде сурова – преработката или готвенето изглежда променят проблемните протеини, което прави реакцията по-малко вероятна. „Хората с алергия към ябълки или моркови често могат да ядат варени версии без проблеми“, казва Търнър.

Повечето алергени в ябълките се намират близо до кората, така че обелването на плода преди ядене също може да намали реакциите. „Нарязването на ябълка и излагането ѝ на въздух за пет минути, докато започне да потъмнява, също може да промени структурата на протеина, така че да не предизвиква реакция при някои хора“, казва Търнър.