Протест в Перу блокира стотици туристи близо до Мачу Пикчу (СНИМКИ)

Около 900 остават блокирани в Агуас Калиентес

Най-малко 900 туристи останаха блокирани в близост до древната инкска крепост Мачу Пикчу в Перу във вторник, съобщи министърът на туризма на страната, след като пътническият влак беше спрян поради протести, съобщава Reuters.

Железопътният оператор PeruRail съобщи, че влаковете са били спрени в понеделник, защото маршрутът в планинския район Куско в Перу е бил блокиран от „камъни с различни размери”, след като местните жители са влезли в сблъсък с властите и автобусните компании.

Протестиращите твърдят, че липсва прозрачност и справедливост в процеса на замяна на туристическия автобусен оператор Consettur след изтичането на концесията му, което отваря пътя за различни местни фирми да се възползват от тази жизненоважна индустрия.

Министърът на туризма Дезилу Леон заяви пред местно радио, че 1400 туристи са били евакуирани в понеделник, но около 900 остават блокирани в Агуас Калиентес, най-близкия град до най-посещаваната културна забележителност в страната.

Протестът започна миналата седмица след изтичането на концесията на Consettur, автобусната компания, която превозва туристи от Агуас Калиентес до входа на цитаделата на инките от 15-ти век.

Съседен район възложи на друга автобусна компания да предоставя услуги на нейно място, но протестиращите в Агуас Калиентес попречиха на нейната дейност.

Peru evacuated some 1,400 tourists overnight from the train station that serves the Inca citadel of Machu Picchu, while about 900 others remained stranded Tuesday as protesters blocked the railway tracks, officials sayhttps://t.co/xTklS6JG5A pic.twitter.com/lim7hdyLlS — AFP News Agency (@AFP) September 17, 2025

Междувременно местното подразделение на PeruRail заяви, че „трети страни“ са изкопали част от железопътната линия, което е повлияло на стабилността на релсите и е забавило евакуацията на туристите.

New7Wonders, кампания, която популяризира световни обекти с важно културно наследство, заяви в изявление през уикенда, че е изпратила писмо до перуанското правителство, в което предупреждава, че ако конфликтът ескалира, това може да се отрази на авторитета на Мачу Пикчу като едно от новите чудеса на света.

В глобално проучване, организирано от групата през 2007 г., Мачу Пикчу беше избран за чудо на света, наред с Великата китайска стена, Тадж Махал в Индия и Чичен Ица в Мексико.