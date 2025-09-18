Пенсията не покрива основни нужди за живот

В повечето държави от ЕС пенсионерите са финансово стабилни, но не и в България

На първо място сме в ЕС по дял на бедните на възраст над 65 г.

Най-близо до нас е Румъния

Всеки пети пенсионер в България живее в тежки материални лишения. 21% от хората в страната на възраст над 65 години не могат да си позволят поне 7 от 13 основни неща, които са необходими за нормалния живот, показват данни на европейската статистическа служба Евростат.

Сред тези основни неща, необходими за нормален живот, са способност за покриване на неочакван разход, възможност на човека да се храни с месо през ден, да поддържа през зимата дома си достатъчно топъл, да сменя износените си дрехи с нови и всяка седмица да харчи малка сума за себе си.

България е на първо място сред страните от ЕС по бедност на пенсионерите. Средно за страните от ЕС само 5,1% от хората на възраст над 65 години изпитват тежки материални лишения по финансови причини. При нас делът на тези хора е над четири пъти по-голям. Най-близо до нас по отношение на тежкото състояние на пенсионерите е Румъния. Там 19,6% от хората на възраст над 65 години живеят в материални лишения. На трето място е Гърция, където делът на пенсионерите в тежко материално положение е 12,8%.

Във всички останали държави от ЕС делът на пенсионерите, които са в тежко финансово положение е много по-малък. На четвърто място в класацията по дял на хората над 65 години, които живеят в материални лишения, е Унгария с 8,7 на сто. А в останалите държави делът на хората в напреднала възраст с финансови проблеми е още по-малък.

Причината за тежкото положение на хората над 65 години в България са ниските пенсии. В повечето държави от ЕС делът на хората над 65 години, които живеят в тежки материални лишения, е по-малък от дела на хората с големи финансови проблеми за държавата като цяло. Причината за това е, много от по-младите хора може да останат без работа, което да доведе до материални лишения. Докато в повечето държави пенсията осигурява сигурни доходи, които по принцип са достатъчни за воденето на нормален живот.

В България обаче ситуацията не е такава. Излизането в пенсия често е свързано с финансов шок и рязко понижаване на стандарта на живот. Като цяло за страната 16,6% от хората живеят в тежки материални лишения, докато при хората над 65 години делът на живеещите в материални лишения е много по-голям - 21 на сто. В останалите държави от ЕС няма толкова голяма разлика между хората в напреднала възраст и останалите. Средно за страните от ЕС при 5,1% дял на хората над 65 години, живеещи в тежки материални лишения, делът на хората с големи финансови проблеми от цялото население е 6,4 на сто. Данните на Евростат показват, че като цяло за държавите от ЕС рискът пенсионерите да живеят в материални лишения е по-малък от риска хора в трудоспособна възраст да имат големи финансови проблеми. Причината за това е именно сигурността при получаването на пенсия. В България, въпреки че изплащането на пенсиите е гарантирано, всеки пети над 65 години живее в мизерия.

В много държави от ЕС делът на хората над 65 години, живеещи в материални лишения, е под 2 на сто. Сред тях не са само държави с висок стандарт на живота като Финландия, Швеция, Нидерландия, Люксембург, Ирландия и Дания, а дори и Кипър (1,5%) и Чехия (1,8%). В Словения само 2,7% от хората над 65 години живеят в материални лишения, в Естония делът на тези хора е 3,3 на сто, а в Хърватия - 3,8 на сто. Оказва се, че не само в държави с най-висок стандарт на живот има пенсионни системи и системи за социално подпомагане, които осигуряват възможност за нормален живот и на хората над 65 години.

Дамите получават по-ниски пенсии

Жените са по-зле от мъжете

В повечето държави е така

Жените в България в напреднала възраст по-често имат финансови проблеми от мъжете.

Финансовото положение на жените над 65 години в България е много по-тежко от това на мъжете, показват данни на Евростат. В тежки материални лишения живеят 16,5% от мъжете в тази възрастова група и 24 на сто от жените. Причината за това е, че мъжете в страната като цяло взимат по-високи пенсии от дамите.

През месец септември средният размер на личните пенсии на мъжете е 1090 лв., а на жените е 810 лв. Оказва се, че мъжете в България взимат средно с 280 лв., или с 35 на сто по-високи пенсии от жените. Сред причините за това е, че в редица браншове, в които работят повече мъже, заплатите са по-високи, а в редица сфери с наети повече жени заплатите са по-ниски. Например в мините работят предимно мъже, в армията и полицията също повечето са мъже, а в шивашките предприятия има повече жени. Но самата пенсионна система също е причина за по-ниските пенсии на жените. Възрастта за пенсиониране на дамите е по-малка, а годините трудов стаж имат съществена роля при определяне на размера на пенсиите. Така по-малкият стаж води и до по-ниски пенсии. Освен това при отглеждане на дете осигурителният доход на жените намалява, което също води до по-ниски пенсии. Колкото повече деца ражда една работеща жена, толкова по-малка пенсия ще вземе.

В повечето държави от ЕС ситуацията е подобна, макар че разликата между мъжете и жените над 65 години в тежко финансово положение да е по-малка. Средно за държавите от ЕС 4,5% от мъжете в напреднала възраст живеят в материални лишения, при 5,6 на сто от жените. Но има няколко държави, в които ситуацията е различна и делът на жените с финансови проблеми е по-малък от този на мъжете. Това са Ирландия, Италия, Нидерландия и Швеция.

Дават оценка 5,5 по десетобалната система

Българските пенсионери са най-недоволни

Средно за ЕС оценката е 7

Пенсионерите в България са много по-недоволни от живота в сравнение с хората над 65-годишна възраст в другите държави от ЕС.

Пенсионерите в България са най-недоволни от живота си, показват данни на Евростат. По десетобалната система от 0 до 10 оценката на хората на възраст над 65 години в България за живота им е 5,5, което е най-ниското ниво за страните от ЕС. Основната причина за това е бедността на пенсионерите. Най-близо до нас е Хърватия, която последна влезе в еврозоната, където оценката на хората над 65-годишна възраст за живота е 6,3. Средно за държавите от ЕС хората над 65 години дават оценка 7. Има и държави, където пенсионерите са изключително доволни от живота си. Това са Дания (с оценка 8,1) и Финландия (оценка 8).

19 на сто не отопляват добре дома си

Всеки втори не може да посрещне неочакван разход

40% не сменят старите мебели

Над 45% от домакинствата нямат налични пари, с които да покрият неочакван разход.

Над 45 на сто от домакинствата в страната не могат да посрещнат със собствените си средства неочакван разход, като неотложен ремонт на жилището или колата, подмяна на пералня или хладилник, или внезапно заболяване, показват данни на НСИ.

19% от домакинствата нямат достатъчно пари, за да поддържат нормална температура в дома си през зимата. Тези данни не са само за пенсионерите, а общо за домакинствата в страната. При пенсионерите делът на тези, които не могат да отопляват дома си, е още по-голям.

Близо 40 на сто от домакинствата в страната не могат да си позволят подмяна на остарели мебели. А близо 19 на сто от домакинствата нямат достатъчно пари, за да ядат месо през ден.

Децата в България, на възраст под 16 години, по-често живеят в тежки материални лишения от хората в трудоспособна възраст. Общо за страната 16,6 на сто от хората живеят в материални лишения, което означава, че не могат да си позволят поне 7 от 13 основни неща, необходими за нормален живот. Но при децата до 16 години делът на живеещите в тежки материални лишения е по-голям - 18,5 на сто, показват данните на Евростат. По този показател само Румъния е по-зле от нас, където 22,5% от най-младите живеят в лишения. Средно за страните от ЕС само 8,2% от децата до 16 години не могат да си позволят поне половината от нормалните неща за живот.

В България делът на децата, които имат някакви материални лишения, (нямат поне един от 13 основни показателя) е 28,6%, а за 2,2% от децата нито една потребност не може да бъде удовлетворена поради финансови причини. Близо една четвърт от децата (23,1%) не могат да си позволят почивка извън дома поне една седмица в годината (включително празници със семейството, гостуване при роднини, приятели, организирана почивка от училището и т. н.). Екипировка за игри навън (колело, ролери, кънки и др.) не могат да си позволят 21,2%, а редовни занимания като плуване, свирене на музикален инструмент, участие в младежки организации и др. - 18,8 на сто. Купуването на два чифта обувки за всеки от сезоните е проблем за 16,2 на сто от децата. 10 на сто от децата не могат всеки ден да ядат месо поне на едно хранене.