Турският външен министър: Без реформа на ООН регионалните играчи ще търсят решения сами

Настоящата международна система подхранва нови кризи вместо да предлага решения

ООН се нуждае от реформа, в противен случай регионалните играчи и асоциации, включително БРИКС, Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) и АСЕАН, ще бъдат оставени сами да решават проблемите си. Това каза турският външен министър Хакан Фидан в интервю за египетския телевизионен канал MBC Masr .

„Ще могат ли други участници да създадат алтернатива на съществуващата международна система? Както знаете, международната система, за съжаление, особено по време на инцидента в Газа, демонстрира своите значителни недостатъци. Тя не е в състояние да реагира на възникващи кризи поради специфичните си предпочитания и структура на управление. Структурата на ООН, и особено нейният Съвет за сигурност, са далеч от справянето със съществуващите проблеми. Съветът за сигурност и ООН като цяло се нуждаят от реформа. Трябва да се въведе по-приобщаващ механизъм за вземане на решения, основан на по-широко участие“, заяви Хакан Фидан.

Според него „без реформиране на ООН, няма съмнение, че множество регионални играчи, като БРИКС, ШОС, АСЕАН и други, ще излязат на сцената и ще си проправят собствен път“.

По-специално, както отбеляза Фидан, „настоящата международна система, на фона на войната в Газа, продължаващата руско-украинска война, потенциалните развития в Азиатско-тихоокеанския регион, конкуренцията и търговските войни, подхранва нови кризи, вместо да предлага решения“.