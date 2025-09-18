Тръмп заяви, че конфликтът в Украйна  вече не заплашва със световна война

Президентът на САЩ обеща “добри новини” за ситуацията с Русия и Украйна

Разочарован е, че още няма решение

Ескалацията е можело да бъде избегната през 2022 г., ако е имал втори мандат след първия

Тръмп заяви на пресконференция в Лондон, че украинският конфликт вече не заплашва да ескалира в световна война.

“Това е война, която можеше да ескалира в Трета световна война. Не мисля, че сега ще се окажем в тази ситуация. Но всичко вървеше към Трета световна война”, каза Тръмп на пресконференция във Великобритания, излъчена на живо от Белия дом.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази разочарование от липсата на решение на украинския конфликт, подчертавайки, че “се чувства задължен” да го прекрати.

“Много съм разочарован, че този конфликт все още не е разрешен”, каза Тръмп.

Според американския лидер ескалацията в Украйна е можело да бъде избегната по време на първия му мандат.

“Ако бях президент, това никога нямаше да се случи. И не се случи през тези четири години, дори не близо”, отбеляза той.

Тръмп изрази надежда, че скоро ще пристигнат “добри новини” относно края на украинския конфликт. Той също така подчерта, че “се чувства задължен” да постигне разрешаване на ситуацията в Украйна.

Доналд Тръмп заяви също, че конфликтите в Украйна и Газа ще бъдат разрешени.

“Работим много усилено и по въпроса за Израел и Газа. Това, което се случва там, е сложно, но ще бъде решено, всичко ще бъде уредено. И ситуацията с Русия и Украйна също ще бъде решена”, каза Тръмп пред репортери на пресконференция с британския премиер Киър Стармър.