Обама: САЩ са изправени пред политическа криза след убийството на Чарли Кърк

Бившият президент на САЩ Барак Обама предупреди за „политическа криза, каквато не сме виждали досега” след убийството на Чарли Кърк, съобщава Би Би Си. На събитие в Пенсилвания във вторник Обама заяви, че не е познавал Кърк и не е споделял много от неговите възгледи, но определи убийството като „ужасяващо и трагично“.

Той критикува изказванията на Доналд Тръмп по адрес на политическите му опоненти и посочи предишни републикански президенти, които, според него, са подчертавали националното единство в моменти на силно напрежение, съобщават американските медии.

В отговор Белият дом нарече Обама „архитект на съвременното политическо разделение“.

31-годишният Кърк загина от един единствен изстрел, докато изнасяше реч в Университета Юта Вали в Орем на 10 септември.

Във вторник 22-годишният Тайлър Робинсън беше официално обвинен в убийството на Кърк, престъпления, свързани с оръжия, и други обвинения. Прокурорите заявиха, че ще поискат смъртно наказание.

Прокурорът на окръг Юта Джефри Грей заяви, че Робинсън е изпратил текстови съобщения, в които се твърди, че е застрелял Кърк, защото „е имал достатъчно от омразата му“.

Преди Робинсън да бъде заловен, най-близките съюзници на Тръмп обвиниха за убийството левите активисти и реториката на демократичните законодатели и техните поддръжници.

Генералният прокурор Пам Бонди предложи администрацията да предприеме строги мерки срещу „речта на омразата“ – въпреки че в САЩ няма конкретен закон за речта на омразата.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс призова да бъдат разобличени хората, които са празнували или оправдали убийството на Кърк, или са го критикували след убийството му.

Обама похвали губернатора на Юта Спенсър Кокс, консервативен републиканец, който според него е показал, „че е възможно да не сме съгласни, докато спазваме основния кодекс за това как трябва да се ангажираме в публичния дебат“.

Той подкрепи и реакцията на губернатора на Пенсилвания Джош Шапиро, демократ, чиято официална резиденция беше подпалена по-рано тази година в това, което полицията определи като целенасочена атака.

Бившият президент противопостави тези реакции на коментарите на Тръмп и неговите съюзници.

Обама заяви, че не е използвал масовото убийство, извършено през 2015 г. от бял расист в черна църква в Южна Каролина, за да преследва политическите си врагове, и посочи, че след атаките от 11 септември 2001 г. президентът Джордж У. Буш „изрично се постара да каже: „Ние не воюваме срещу исляма““.

„И така, когато чувам не само нашия настоящ президент, но и неговите сътрудници, които имат история на наричане на политическите опоненти „вредители“, врагове, които трябва да бъдат „целеви“, това говори за по-широк проблем, с който се сблъскваме в момента и с който всички ние ще трябва да се борим“, каза Обама.

В изявление пред Би Би Си говорителят на Белия дом отхвърли обвиненията и обвини Обама, че е подклаждал разделение, докато е бил президент.