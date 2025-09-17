Прокуратурата в САЩ ще иска смъртна присъда за подсъдимия за убийството на Чарли Кърк

Повдигнати са му седем обвинения

Американската прокуратура повдигна обвинения в убийство при утежняващи вината обстоятелства срещу заподозрения за убийството на консервативния активист Чарли Кърк миналата седмица, съобщи прокурор Джеф Грей от щата Юта, където бе извършено покушението.

Грей обяви на пресконференция вчера, че прокуратурата ще поиска смъртна присъда за 22-годишния Тайлър Робинсън.

На Робинсън са повдигнати общо седем обвинения, включително във възпрепятстване на правосъдието и манипулиране на свидетели. Според прокуратурата убийството е било извършено при утежняващи вината обстоятелства, тъй като Кърк е бил взет на прицел заради политическите си възгледи и освен това стрелецът е знаел, че на мястото присъстват деца, които може да видят с очите си как бива отнет човешки живот, предаде БТА.

Прокурор Грей спомена конкретни доказателства срещу Робинсън като негово ДНК на местопрестъплението и записи от охранителни камери. "Убийството на Чарли Кърк е американска трагедия", каза в заключение той, цитиран от Асошиейтед прес.

Няколко часа по-късно Робинсън бе изправен пред съда за първи път. Съдия Тони Граф прочете обвинителния акт и насрочи следващото заседание за 29 септември. Робинсън не показа особени емоции, като само кимаше с глава от време на време.

Обвиняемият, чийто точен мотив остава загадка, обяснил пред свои роднини действията си с омразата, която според него е разпространявал Чарли Кърк, подчерта по-рано на пресконференцията прокурор Грей, цитиран от АФП.

Законодателството на консервативния щат Юта предвижда възможност за смъртна присъда. Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова да бъде постановено именно най-тежкото наказание, припомня ДПА.

Кърк, който щеше да навърши 32 години следващия месец, бе виден привърженик на републиканеца.