Заподозреният за убийството на Чарли Кърк не сътрудничи на властите, обяви губернаторът на американския щат Юта

Мъжът, арестуван за убийството на американския консервативен активист Чарли Кърк, не сътрудничи на властите, обяви днес губернаторът на американския щат Юта Спенсър Кокс, цитиран от Ройтерс.

The man arrested in the killing of right-wing activist Charlie Kirk is not cooperating with authorities, Utah Governor Spencer Cox said, adding that investigators are working to establish a motive by talking to his friends and family https://t.co/nUME2Zn2Q9 pic.twitter.com/novGKFP5bC — Reuters (@Reuters) September 14, 2025

Следователите обаче работят по установяването на мотива за стрелбата, произведена от двайсет и две годишния заподозрян Тайлър Робинсън, като разпитват негови приятели и роднини, допълни Кокс.

Той каза, че на Робинсън ще бъде повдигнато официално обвинение във вторник. Той остава в арест в щата Юта.

Следователите трябва да съберат улики за причините, поради които Робинсън се е качил на покрива на Университета "Юта Вали" по време на публичната изява на Кърк в сряда и е застрелял активиста във врата от разстояние.