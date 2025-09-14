Тайлър Робинсън имал романтична връзка с “обратен” съквартирант (Инфографика)

Разследват джендърски мотив на задържания за убийството на Чарли Кърк

Американските следователи, разследващи убийството на консервативния блогър, подкастър и протъмпистки активист Чарли Кърк, проверяват дали мотивът на предполагаемия убиец, идентифициран като Тайлър Робинсън, може е бил свързан с мнението на Кърк относно джендър идентичността, пишат “Аксиос”, “Ню Йорк пост” и “Фокс нюз”.

Според трите американски медии съквартирантът на Робинсън е бил трансджендър, който е преминавал през процес на трансформация от мъж в жена. “Ню Йорк пост” го идентифицира като 22-годишия Ланс Туигс. Роднини на Туигс потвърждават, че той е бил съквартирант на Робинсън. А шестима източници, запознати с разследването на убийството Кърк, казват пред “Аксиос”, че

Робинсън може би е имал романтична връзка със съквартиранта си, предаде БТА.

Чарли Кърк беше застрелян с един изстрел по време на проява в университета на щата Юта в Оръм. След малко повече от ден след убийството, след като е бил убеден от роднини, се предаде предполагаемият убиец Тайлър Робинсън.

Кърк е бил застрелян малко след като човек от аудиторията - Хънтър Козак, го е попитал какво е мнението му за транссексуалните и в частност дали знае колко транссексуални американци са извършители на масови стрелби през последните 10 години в САЩ, пише “Ню Йорк пост”. В отговор на този въпрос Кърк е заявил: “Прекалено много”. Тогава Козак го попитал дали знае колко извършители на масови стрелби е имало през последните 10 години в САЩ, на което Кърк е попитал: “Като броим или не броим и насилието, свързано с престъпни банди ли?”, пише “Ню Йорк пост”.

Според “Аксиос” съквартирантът на Робинсън сега сътрудничел с властите в хода на разследването и споделил с тях електронните съобщения, които е получавал от Робинсън.

Мотивите и политическата идеология на Робинсън са обект на оживен дебат в САЩ. Някои консерватори казват, че той е бил левичар. Либералите обаче изтъкват, че семейството на Робинсън е консервативно и че повечето от роднините му са републиканци. Това е потвърдила и доайенката на семейство Робинсън - Деби Робинсън в интервю за “Дейли мейл”.