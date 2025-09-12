Доналд Тръмп каза, че търпението му спрямо Путин "се изчерпва, и то бързо"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че търпението му към руския президент Владимир Путин „бързо се изчерпва“ и заплаши Москва с нови икономически санкции, тъй като усилията за посредничество за преговори по прекратяване на огъня с Украйна засега не дават резултат, съобщиха Ройтерс и Блумбург.

„Това ще се отрази много силно... със санкции срещу банките, както и с петрола и митническите тарифи“, каза Тръмп в петък в интервю за Fox News.

Той допълни, че не знае дали Русия е готова да разреши конфликта, който продължава вече четири години. В същото време отбеляза, че украинският президент Володимир Зеленски е бавен в показването на готовност за преговори: "За танго са нужни двама".

"Удивително е: когато Путин иска да го направи, Зеленски - не иска. Когато Зеленски иска, Путин - не. Сега, когато Зеленски иска, Путин е под въпрос".

В интервюто Тръмп заяви, че отдавна има добри отношения с Путин, но изрази разочарование от неспособността му да прекрати военният конфликт.

"То (търпението ми спрямо Путин - бел. ред.) се изчерпва, и то бързо. Ще трябва да реагираме много, много решително", каза президентът на САЩ.

„Ще наложим много строги санкции, насочени към банките, ще ударим и петрола, а също така ще наложим и тарифи“, добави той, но посочи европейските страни също трябва да участват.

"Но аз вече го направих. Направих много", каза Тръмп, отбелязвайки, че Индия – един от най-големите купувачи на руски петрол –

се сблъсква с 50% мита върху износа си за САЩ. "Това не е лесно. Това е голяма работа и причинява разрив с Индия", посочи той.

"И не забравяйте, че това е проблем на Европа, много повече, отколкото наш", добави американският държавен глава.

Според Politico, европейските лидери са успели да убедят Доналд Тръмп, че Путин не е готов да сложи край на войната след седмици на интензивни преговори. „Най-накрая Тръмп е на наша страна“, казва дипломат от ЕС пред изданието.

Според източници на Politico, Тръмп е бил убеден да окаже натиск върху Кремъл, въпреки че ЕС и САЩ все още не са на едно мнение как точно да направят това. Администрацията на САЩ, според източниците на изданието, предлага ЕС съвместно да наложи 100% мита на страните, които купуват руска енергия, докато Брюксел смята, че трябва да се съсредоточи върху санкции срещу конкретни банки и компании.