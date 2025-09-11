Убийството на Чарли Кърк разтърси Америка и света

Противопоставяше се на политиките за контрол над оръжията, на абортите и на ЛГБТК+ пропагандата

Безкомпромисните му политически и културни коментари му спечелиха фенове сред консерваторите от всички възрасти

Основател на Turning Point USA (TPUSA) - мощна организация, посветена на възпитаването на патриотични ценности сред младите американци

Известният консервативен политически активист Чарли Кърк почина, след като бе прострелян по време на публична изява в университет в щата Юта, а убийството му предизвика вълна от реакции не само в Америка, но и в целия свят, сред политици, популярни личности и обикновени граждани. Новината бе съобщена от президента на САЩ Доналд Тръмп. По-късно, във видео обръщение от Овалния кабинет той заяви, че ще направи всичко възможно, за да се открият виновните за посегателството, като коментира, че гласът на Кърк няма да затихне, напротив, посланията му ще станат по-силни.

Американските власти все още не са идентифицирали публично заподозрян за убийството на влиятелния консервативен активист Чарли Кърк. Директорът на Федералното бюро за разследване (ФБР) Каш Пател заяви, че лицето, което беше задържано във връзка със смъртта на Кърк, е било освободено след разпит, предаде “Ройтерс”. На пресконференция губернаторът на Юта Спенсър Кокс обяви, че властите разпитват “лице, което представлява интерес”, без да съобщава повече подробности. На същата пресконференция обаче Бо Масон от департамента за обществена сигурност в Юта каза, че стрелецът остава на свобoда,

Кърк е съосновател на популярна младежка консервативна организация и е близък на Тръмп. В социалните мрежи беше разпространен видеозапис, на който Кърк говори с микрофон под бяла тента с изписани на нея лозунги “Американското завръщане” и “Докажете, че греша”. В следващия момент се чува как отекват изстрели, а той се хваща с дясната ръка за областта на шията, откъдето започва обилно кръвотечение. Междувременно настава суматоха и хората от публиката започват да бягат и да крещят.

Чарли Кърк се утвърди като мощен консервативен лидер както в културата, така и в политиката, преди животът му да бъде трагично прекъснат на 31-годишна възраст. В САЩ той е медийна звезда и основател на Turning Point USA (TPUSA), мощна организация, посветена на възпитаването на патриотични ценности сред младите американци.

Кърк е израснал в северните предградия на Чикаго и започва политиката си още в гимназията като доброволец в кампанията през 2010 г. на бившия републикански сенатор Марк Кърк (нямат роднинска връзка). Предвожда и студентски протест срещу бюрократичните повишения на цените в училищната столова.

Израства в силно патриотично и консервативно семейство - майка му Кимбърли е консултант по психично здраве, а баща му Робърт, архитект, е голям поддръжник на републикански каузи, включително кампанията на Мит Ромни през 2012 г.

През 2012 г., като ученик последна година в гимназията, Чарли привлича национално внимание с предупреждението си за либералните пристрастия в учебниците по икономика в гимназията.

Само на 18 години, заедно с Бил Монтгомъри, основава Turning Point USA. През 13-те години от съществуването си, организацията се превърна в една от най-видните и влиятелни консервативни групи в страната, провеждайки няколко мащабни събития през годината, които привличат известни лектори, включително президента Доналд Тръмп.

TPUSA, подкрепяна от визионерски донори като Фостър Фрис, се бори за свободните пазари, ограничаване на правителствената намеса и защита на американските ценности срещу радикалните леви идеологии. Кърк разшири влиянието на TPUSA с инициативи, които разкриваха и се противопоставяха на лявата индоктринация в образованието, възстановявайки баланса в академичните среди. През 2019 г. той стартира Turning Point Action за директна политическа мобилизация и по-късно Turning Point Faith, заедно с пастор Роб Маккой, за да вдъхнови консервативните християни да защитават библейските принципи в обществото.

Turning Point Action, изигра ключова роля за повишаване на избирателната активност на републиканците в цялата страна, като последният є фактор беше победата на Тръмп на изборите през 2024 г.

Чарли Кърк беше едно от най-големите имена в дигиталните медии, като водещ на “The Charlie Kirk Show”. Неговото присъствие в социалните медии беше огромно, с над 5 милиона последователи в “X”, близо 7 милиона последователи в Instagram и над 3,8 милиона абонати в YouTube.

Като ключов съюзник на Тръмп, Кърк играеше решаваща роля в кампаниите му, мобилизирайки млади гласоподаватели през 2024 г. Неговите страстни речи на Републиканските национални конвенции през 2016 и 2020 г., както и на множество събития на Tea Party и MAGA, го утвърдиха като гласът на новото поколение консерватори.

Безкомпромисните му политически и културни коментари му спечелиха овации сред консерваторите от всички възрасти, но също така го направиха обект на остри критики и подигравки. Той подкрепяше диалога и открития дебат, като приветстваше студенти, които се противопоставяха на неговите възгледи, да му задават въпроси по време на посещенията му в кампусите.

Кърк се противопоставяше на политиките за контрол над оръжията, на абортите и на ЛГБТК+ пропагандата, която, според консервативната визия, подкопава традиционните семейни ценности. Той разобличаваше дезинформацията за COVID-19 и предупреждаваше за “Голямата замяна” на американската идентичност.

Наследството му е сложно: за поддръжниците си той беше динамичен лидер, който успя да мобилизира младите консерватори, за критиците неговите тактики и реторика подхранваха разделението и екстремизма в американското общество. Чарли Кърк оставя след себе си съпруга Ерика и две малки деца.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп:

Това е мрачен момент за Америка

До моите велики сънародници американци. Изпълнен съм с мъка и гняв от жестокото убийство на Чарли Кърк в университетски кампус в Юта. Чарли вдъхнови милиони. И тази вечер всички, които го познаваха и обичаха, са обединени в шок и ужас. Чарли беше патриот, който посвети живота си на каузата за открит дебат и на страната, която обичаше толкова много - Съединените американски щати. Той се бореше за свобода, демокрация, справедливост и американския народ. Той е мъченик за истината и свободата. И никога не е имало човек, който да бъде толкова уважаван от младите хора.

Чарли беше и човек с дълбока, дълбока вяра. И ние намираме утеха в знанието, че той вече е в мир с Бог на небето. Нашите молитви са с неговата съпруга Ерика, двете млади, обичани деца и цялото му семейство, което той обичаше повече от всичко на света. Молим Бог да бди над тях в този ужасен час на мъка и болка. Това е мрачен момент за Америка. Чарли Кърк обикаляше страната, с радост разговаряйки с всички, които искаха честен дебат. Неговата мисия беше да въвлече младите хора в политическия процес - и той го правеше по-добре от всеки друг - за да споделя любовта си към родината и да разпространява простите думи на здравия разум. По университетските кампуси из цялата страна той защитаваше идеите си с кураж, логика, хумор и благост.

Вече е крайно време всички американци и медиите да се изправят срещу факта, че насилието и убийствата са трагично следствие от демонизирането на хората, с които не сте съгласни - ден след ден, година след година - по най-омразния и отвратителен начин. В продължение на години радикалната левица сравняваше прекрасни американци като Чарли с нацисти и най-ужасните масови убийци и престъпници.

Тази реторика е пряко отговорна за тероризма, който виждаме в страната ни днес, и тя трябва да спре веднага. Моята администрация ще открие всеки един, който е допринесъл за това зверство и за други политически актове на насилие, включително организациите, които го финансират и подкрепят, както и онези, които нападат нашите съдии, служителите на реда и всички останали, които поддържат реда в нашата страна. От атаката срещу моя живот в Бътлър, Пенсилвания миналата година, при която беше убит съпруг и баща, до нападенията срещу агенти на ICE, до жестокото убийство на изпълнителен директор в сферата на здравеопазването по улиците на Ню Йорк, до стрелбата срещу лидера на мнозинството в Камарата на представителите Стив Скализ и още трима души - радикалното ляво политическо насилие нарани твърде много невинни хора и отне твърде много животи. Тази вечер моля всички американци да се посветят на американските ценности, за които Чарли Кърк живя и умря.

Ценностите на свободата на словото, гражданството, върховенството на закона и патриотичната преданост и любов към Бог. Чарли беше най-доброто от Америка, а чудовището, което го нападна, нападна цялата ни страна. Един убиец се опита да го накара да замълчи с куршум, но се провали. Защото заедно ще гарантираме, че неговият глас, неговото послание и неговото наследство ще живеят в безброй поколения напред. Днес, заради този жесток акт, гласът на Чарли стана по-силен и по-велик от всякога. И това дори не подлежи на съмнение. Нека Бог благослови паметта му. Нека Бог бди над неговото семейство. И нека Бог благослови Съединените американски щати.

Жал ми е за тези, които се радват на убийството

Александър Урумов

Има хора-звезди. Звезди в живота. Звезди в смърттта. Мъчениците не убиват. Тях ги убиват. Това е разликата между християнството и останалите. Така, както Христос не уби никого, Него го убиха. Това е разликата между Христос и останалите.

Днес не е време за насилие, скимтят от снощи. Същите страхливи либерал-екстремистки подстрекатели, които до вчера подстрекаваха към насилие.

Когато застрелят някого - и вече не е време за насилие! Времето за насилие е винаги тяхно. Те са господарите на насилието. Те определят кога е време за насилие. Когато простреляха Тръмп - една демонична проекция на име Камала със страшна злоба изрече: “Тръмп дори не може да умре с достойнство”. Заметоха го това изречение, разбира се, заметоха го същите онези пърхащи с мигли слуги на мрака, телевизионните люлючета на задкулисните им господари.

Ако съм имал каквито и да е илюзии относно някаква остатъчна сянка от хуманност в тези човекоподобни - тези илюзии се изпариха напълно след това просъскване.

“Крайнодесен”, “скандален”, “насажда страх”, “религиозен фанатик” - всички тези етикетни изобретения на либерал-екстремистката медийна инквизиция са подстрекателство към насилие. Целият са ме облепяли с тези етикети, познато ми е. Заплашвали са ме, проклинали са ме с ужасни клетви, в ада съчинени. Джендъри. Жал ми е за тези, които се радват на убийството на Чарли. Те не знаят какво правят. И мога само да си представя щом тази злоба е тук, в отдалечена от световните събития страна - какво се е изсипвало срещу Чарли Кърк.

Всеки свободолюбив и решителен човек - мъж или жена - застанал в името на свободата срещу тези сатанински инкарнации е засипван с помия и е превръщан в цел за покушение. Особено ако е вярващ християнин.

Любимата цел на дявола са осъзнатите, вярващите, посветените, решителните християни. Те не поддават и не се продават. Чарли Кърк е един от тях. Не “беше”, а “е”. Защото убийците го превърнаха в мъченик. В символ. В мяра за неотклонност.

В пример на твърдост - отвъд живота и отвъд смъртта. Не знам защо Бог го допуска. Знам, че има краен смисъл, чийто източник е отвъд видимото. Знам, че Земята е бойно поле и че тази война има край. Знам на чия страна воювам. Знам, че в тази война няма уволнение. Докато имаш сила в ръцете, яснота в ума и светлина в сърцето. Вярвам в окончателната Божията справедливост.

Както вярвам и знам, че има Слънце и Луна. Вяра и знание се сливат, стават едно. Чарли Кърк го няма на една от тези три снимки. Вратата зад съпругата му и трите му деца е затворена. Чарли е минал отвъд тази врата.

Вечер съпругата му Ерика ще сочи на децата им към звездите и заедно ще се опитват да отгатнат коя звездичка е звездичката на татко.

Има хора-звезди. Звезди в живота. Звезди в смъртта. Огряват и създават, и вдъхновяват. И преминават. Чарли Кърк, ти си в Божията слава за вечността. Още един свободен небесен престол е вече зает. А тук, на Земята, борбата продължава. Не много още. Не много.

"White lives matter"- кога?

Дахер Фарид Дахер

Чарли Кърк е починал. Преди няколко дни млада украинка бе заклана от чернокож без нищо да е направила, ей така, безпричинно. Две последователни шокиращи убийства, показни, а това става в страната-символ на модерния свят. Не трябва ли да си зададем някои въпроси? Като например дали ще тръгне масово по мрежите движения с лозунг от сорта на “White lives matter”?

И дали футболистите, и въобще спортистите на Запад, сега ще клекнат на земята с изправен юмрук в памет на това невинно украинско момиче, както го направиха за онзи чернокож наркопласьор, който бил насочвал пистолет срещу бременна жена? При това го правеха в продължение на повече от година.

Не виждам никакви такива истерични организирани протести, нито реакции на спортисти. Как щяха да реагират в същия случай познатата ни зомбирана прослойка, ако убитото момиче бе рускиня или палестинка? Защото съм убеден как - щяха да ликуват и щяха да злорадстват “Ами заслужава си го, терористката!” Нищо не е нормално в самата тъкан на реалността. Полицаи и ученици се шамарят в 5 сутринта, пак някъде в толкова дерайлират трамваи, после още трамваи излизат извън релси в същия ден, полицейски син, надрусан, гази семейство с деца... Ние просто сме отражение, получено от същото криво огледало.

Остава да се оправдаем, че в Непал е по-лошо. Там набиха политици и опожариха и свалиха правителството.

Хора обладани от бесове и идиотизъм, превърнати в идеология

Кристиян Шкварек

Потресаващото в разстрела на Чарли Кърк не е насилието срещу консервативен политик/говорител - това се превръща в норма, а всъщност това кой и какъв беше Чарли на политическия спектър. Кърк беше възможно най-меката, лека, жалка, скопена форма на “консерватизъм” и дясно. Не беше някакъв страшен фашист, орбанист, расист, а точно обратното - човек, който олицетворяваше смехотворната, почти либерална форма на “дясното”. Той се бореше за това консерваторите да изповядват просто онзи либерализъм от преди 20 години, а с либералите от днес да се общува, дебатира и убеждава, вместо води битка.

Чарли беше противник на Путин, пръв защитник на Израел, на НАТО и всичко, в което геополитически вярват и либералите. Във вътрешно отношение възприемаше консерватизма по онзи разводнен, мек, беззъб начин, по който го разбират “класическите либерали” в Щатите - защита на конституцията, частната собственост, човешките права и ала-бала в стил баща-основател на Америка от 18-ти век. Преди време даже правеше турне с чернокож “консерватор”, който е открит гей, и в дебати защитаваха еднополовите бракове от критиката на автентично консервативните републиканци. За такъв “десен” става въпрос, за толкова “консервативен” говорител. Единственото му бегло консервативно нещо беше това, че не приемаше отворените за нелегални мигранти граници (ама за легални приемаше), както и това мъжете да стават жени. До там. Нищо повече.

И накрая това беше досатъчно да бъде разстрелян. Защото в западния свят това вече е границата. Дотам е изместен “прозореца на Овертон” вляво, че вече за либералите и левите ти си “фашист”, дори да възприемаш прогресивното на 99%. Този 1% оставаща разлика те прави фашист. Достатъчно е просто да не мислиш, че мъж може да бие жени в спорта, например. Или че белите не трябва да бъдат демографски заличени в собствените си страни. Толкоз. За прогресивните това е достатъчно да те прави нацист, потисник, чудовище, което автентично вярват, че е легитимно да бъде разстреляно. Може да си най-мекото, беззъбо, либерално разводняване на “консерватизма”, почти неразличимо от самия прогресивизъм, но това няма значение - за тях ти си враг, щом се отклоняваш и на 1% от ЛГБТ, трансовете, масовата миграция, омразата към белите, зеленизма и цялата палитра от психически отклонения, които някак се превърнаха в държавна доктрина.

Аз не харесвах Чарли заради това му влияние върху консервативното движение - да го превръща в малко по-остаряла версия на либералното. Но щом дори той, на практика полу-либерал, е легитимна цел за отстрелване според прогресистите, значи вече де факто всеки е. Толкоз, нюанси за тези хора вече няма. Защото са обладани от бесове, нарцисизъм и идиотизъм, превърнати в идеология. Ако още не вярвате или ви звуча краен просто погледнете вълната от кеф и злорадство, която либералите в Америка, Европа, а дори и у нас изсипаха. По убийството на един 31-годишен баща на 2 деца, който не се различава с почти нищо от собствените им възгледи, и посвети целия си съзнателен живот на това да гради мостове и диалог с тях самите.

Впрочем, гледам прогреситките кретени и терористи в Щатите и си мисля за най-радикалната част на българската “умнокрасива общност”, която споделя същото идейно пространство, повтаря същите опорки, и която съм абсолютно убеден, че с удоволствие би вършила същото насилие, ако се докопа до реална власт в страната.

Дехуманизацията на всеки консервативен човек е факт

Виктор Блъсков

Консервативният активист Чарли Кърк е бил прострелян по време на свое събитие и е загинал. Чарли обикаляше университетите и спореше цивилизовано с либералите из тях в опит да намери общ език. Той беше дори понякога твърде мек и консерваторите не го харесваха, защото не е достатъчно краен. И беше екзекутиран пред целия свят, на живо, в тълпа от хиляди души.

Който е учуден от събитията явно не е обръщал внимание на случващата се брутална радикализация от левите и неолиберални движения последните години. Дълги години медиите обработват и убеждават едни хора, че у тях е върховната “правда” и те могат да правят каквото си искат с враговете си, които са “лоши” и не заслужават човешко отношение. Вече впрочем има публикации, че Чарли Кърк си го е заслужил и е било “добре” да го екзекутират със стотици хиляди харесвания.

Дехуманизацията на всеки консервативен, националистически настроен човек също е факт. Това въобще не е американски проблем само - у нас също се случва. Слава богу у нас още не е толкова крайно, но ако си мислите, че не се случват същите процеси, които доведоха до това да се стрелят свободно по консервативно мислещите в Америка - значи не гледате внимателно. Това доведе до опита да убият Тръмп. Два пъти.

Надявам се, че имаме мъдростта у нас да не позволяваме да се стигне до тук.