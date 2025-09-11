Мъск дава $1 милион, за да грейне ликът на убитата Ирина в американски градове

Силициевата долина с мощна кампания след убийството на украинската бежанка Ирина Заруцка, което потресе Америка (на английски Silicon Valley, е регион в Северна Калифорния, който се счита за световен център на високите технологии и иновациите, бел. ред.).

Изпълнителният директор и основател на Intercom, Еоган Маккейб, обяви, че отпуска 500 000 долара за създаване на стенописи с лицето на Заруцка в големи американски градове.

„Предлагам 500 хиляди долара под формата на грантове от по 10 хиляди, за да бъдат нарисувани стенописи с лицето на Ирина на видни места в големи американски градове“, написа Маккейб.

Публикацията на Маккейб привлече вниманието на милиардера и технологичен предприемач Илон Мъск, който отговори с предложение да дари 1 милион долара.

Мъск също така изрази публично мнение по случая със Заруцка, особено относно медийното затъмнение около отразяването на убийството.

Източник, работещ по инициативата и пожелал анонимност, споделя пред Fox News Digital, че организаторите водят преговори с над 1000 художници от различни щати. Целта е да бъдат създадени максимален брой графити с лицето на Заруцка на ключови места в големите американски градове.

Подготвя се и мащабна плакатна кампания.

Президентът Доналд Тръмп осъди жестокото убийство на 23-годишната жена

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, известен със своята твърда политика срещу престъпността в градовете на страната, остро осъди убийството на украинската бежанка. В изявление, публикувано след разпространението на видеозапис от нападението, Тръмп определи кадрите като „ужасяващи“.

Държавният глава постави въпроса защо заподозреният, когото нарече „психически нестабилен и луд“, е бил на свобода, въпреки че има дълго криминално досие с поне 14 предишни ареста. Случаят предизвика широк обществен отзвук и засили дебата относно ефективността на наказателната система и обществената безопасност в САЩ.

23-годишната Ирина бе заклана в градски транспорт в Шарлот, прибирайки се от работа. Мъжът, който я убива с нож, има дълго криминално досие. Жената издъхва за по-малко от две минути от прободни рани в шията.