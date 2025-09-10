Убийството на 23-годишната Ирина, заклана от чернокож в трамвай, разтърси САЩ (ВИДЕО И СНИМКИ)

Още по темата: Всички лъжи на либерализма някой ден ще излязат наяве 10.09.2025 07:46

САЩ са потресени от убийството на украинска бежанка в трамвай в Шарлот, в източната част на страната, предава Франс прес.

Престъплението беше документирано от охранителна камера в превозното средство (ВНИМАНИЕ, видеото съдържа чувствителни кадри, които не са подходящи за деца и възрастни със слаба психика).

23-годишната Ирина Заруцка се качва в трамвая и сяда на едно от местата. Малко след това седящ зад нея чернокож мъж с дълга коса я наръгва три пъти с нож, преди да напусне превозното средство. От кадрите се вижда, че жената с нищо не е провокирала това нападение.

Нападателят е идентифициран - Декарлос Браун, на 34 години, който в миналото е бил осъждан няколко пъти и е прекарал осем години в затвора за въоръжен обир, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

„Кръвта на тази невинна жена може буквално да се види как се стича по ножа на убиеца“, коментира президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната си мрежа „Truth social", след като изгледа кадрите от убийството. „Сега кръвта й е по ръцете на демократите, които отказват да пратят в затвора лошите хора“, добави Тръмп.

Ирина избягала в САЩ, за да намери нов живот след войната в Украйна, а вместо това намери смъртта си по най-жестокия начин.

Убийството на младата Ирина, напуснала Украйна през 2022 г. и започнала нов живот в САЩ, придоби национално измерение едва през уикенда, когато стана ясно, че кметицата на Шарлот от Демократическата партия Ви Лайлс е изразила съболезнования на близките на жертвата, без да споменава името ѝ, но споменавайки, че предполагаемият убиец имал дългогодишни психически проблеми и нямал жилище.

Тя каза, че не искала да диаболизира психично болните и бездомниците и тези нейни изказвания породиха скандал.

В допълнение кметицата не искаше и да се разпространяват в медиите и кадрите от убийството на младата украинка с аргумента, че трябва да се уважава нейното семейство.

"Кметицата на Шарлот не иска медиите да видят тъжната истина. Защо? Защото тя и други отговорни административни лица в нейния град носят част от отговорността“, заяви министърът на транспорта Шон Дъфи.

"Приключих с бялата", казва убиецът секунди, след като я пробожда няколко пъти.

Стивън Милър, близък съветник на Тръмп по въпросите за имиграцията, пък обвини Демократическата партия, че защитава престъпници, чудовища и извратени хора.

Реакцията на тези хора се вписва във волята на президента да постави борбата срещу престъпността начело на приоритетите си и то в големите градове, ръководени от демократи, обвинявайки ги в разхлабване на закона и реда. Тръмп изпрати военни от Националната гвардия в Чикаго.

Други десни представители упрекват прогресивните медии в САЩ, че умишлено са премълчали убийството на украинката, защото тя е бяла, а убиецът е цветнокож.

Илон Мъск, най-богатият човек на планетата и бивш съратник на Тръмп, също публикува много постове по темата и подчерта, че „белите хора са жертви на насилието на чернокожите в несъразмерни нива“.

Популярният консервативен подкастър Чарли Кърк също реагира на убийството, като каза: „Ако един бял човек се доближи и наръга един мил и честен цветнокож, ще се вдигне огромна шумотевица на национално ниво, използвана за налагане на радикални политически промени в цялата страна“. Така той визира убийството на цветнокожия Джордж Флойд, задушен от бял полицай по време на ареста му, което породи протести в цялата страна.

Убийството на младата жена предизвика остри реакции в САЩ.

Администрацията на Тръмп започна операция на федералната имиграционна полиция срещу „най-лошите от най-лошите престъпници незаконни мигранти“ в Чикаго.

Операцията ще вземе на прицел престъпниците, които са и незаконните имигранти и които тероризират американците в щата Илинойс, заяви министерството на вътрешната сигурност.

Същевременно Върховният съд на САЩ разреши временно на имиграционната полиция да поднови целенасочените операции в района на Лос Анджелис срещу незаконните мигранти.

Имиграцията, в това число незаконната, осигурява работна ръка за американския селскостопански отрасъл. 42 процента от работниците там няма разрешително да работят в САЩ, според проучване на министерството на земеделието от 2022 г.

Реакцията на Доналд Тръмп: