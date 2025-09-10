Всички лъжи на либерализма някой ден ще излязат наяве

От непоказаната част от видеото с убийството на младата украинка Ирина. На самото видео се чува негърът да се хвали: "Оправих бялата" ("I got the white girl").

Добре, че Елон взе Туитър, за да се разбере за тоя случай. Никоя голяма медия не го отразява това.

Спусната им е директива да мълчат. Единствено в "Политико" го споменаха, но без да казват расата на извършителя и без никакви снимки от престъплението - единствено снимка на Доналд Тръмп към статията... Не, не е шега - слагат снимка на Тръмп на статия за поредното заколване на бяла жена от черен. И обясняват в статията, че най-лошото от "инцидента" било, че щял да се използва за да се "подхранват расистки наративи".

Не е най-лошото, че момичето е заклано от някакъв, който полицаите 11 пъти арестуват и местните либерални съдии пускат, най-лошото било, че щяло да има "расистки наративи" (известни също като "факти").

Писал съм и преди как над 90% от световната история, на която ни учат, са лъжи и измислици, създадени специално за да подкрепят сегашния световен ред и либерализма.

Една от тях е лъжата за Ку Клус Клун. Всички са ни учили как това са жестоки расисти и супремасисти, които бесят невинни черни.

Истината е съвсем различна. След загубата на Конфедерацията в Американската гражданска война стотици хиляди побеснели и освободени черни започват да тероризират населението на Юга.

Изнасилвания, убийства, грабежи. Територията тогава е окупирана от войски на Севера, дейността на полицията не се извършва от местни, а от враждебно настроени на тях окупатори от севера.

Престъпленията на черните се толерират и властите си затварят очите.

Ку Клус Клан са бели бащи, братя и съпрузи, които защитават жените и дъщерите си, защото властите отказват да го правят. Никой невинен черен не е обесен, бесели са такива като тоя на снимката, защото властите са ги толерирали (както сега).

Някой ден цялата тая фалшифицирана история на либералите ще излезе наяве. Не могат да крият истината вечно.

Всичките им исторически митове и лъжи ще бъдат разбити един по един, докато не се стигне до най-основополагащия - този за "холокоста" и за еврейския въпрос.

Този, върху който лежат всички други лъжи на либерализма.