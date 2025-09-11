Има задържан за убийството на Кърк, съобщи ФБР

Предполагаемият убиец на влиятелния консервативен активист Чарли Кърк е арестуван, заяви директор на Федералното бюро за разследване (ФБР) Каш Пател, цитиран от световните агенции.

Чарли Кърк почина, след като бе прострелян по-рано снощи българско време по време на негова публична изява в университет в щата Юта. Новината бе съобщена от президента на САЩ Доналд Тръмп.

31-годишният Кърк не заемаше изборна длъжност, но беше мощна сила в консервативната политика на ниво хора от народа, като ръководеше младежката организация Turning Point USA, водеше популярен подкаст и привличаше милиони последователи в социалните медии. Той има 5,3 милиона последователи в Екс.

Като лоялен поддръжник и приятел на президента на САЩ Доналд Тръмп, Кърк присъства на встъпването му в длъжност, участваше в предизборната кампания на Тръмп и изнесе реч на Националната конвенция на Републиканската партия.

Губернаторът на Юта Спенсър Кокс заяви, че „това е политическо убийство“. Кокс допълни, че е в контакт с президента на САЩ Доналд Тръмп и с директора на ФБР.

„Искам да бъда много ясен – това е политическо убийство“, каза губернаторът, цитиран от Ройтерс и БТА.

Знамената в САЩ ще бъдат спуснати наполовина в знак на почит към Чарли Кърк.

„В знак на почит към Чарли Кърк - истински и велик американски патриот, нареждам всички американски знамена в САЩ да бъдат спуснати наполовина до неделя вечер в 18:00 часа (местно време)“, написа американският президент в социалната мрежа „Трут соушъл“.