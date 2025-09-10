Стреляха по Чарли Кърк - активист и съюзник на Доналд Тръмп

Консервативният активист и съюзник на президента на САЩ Доналд Тръмп, Чарли Кърк, беше прострелян на събитие в университета Юта Вали в Юта.

Реакцията от Белия дом беше незабавна, като Тръмп призовава нацията да се моли за Кърк. Видеа от стрелбата, които Труд News няма да покаже, тъй като са изключително насилствени, показват, че Кърк е бил прострелян във врата.

Заподозренията е задържан, се казва в изявление на университета. На кадри се вижда, че той е възрастен бял мъж.

The man who shot Charlie Kirk pic.twitter.com/Fd5yXgJJFG — #JustinYourFriend (@justin_hicken) September 10, 2025

Кърк е бил поканен от студентска група и е говорил, когато е бил произведен изстрел от сграда на кампуса на около 200 ярда разстояние.

Това е била първата спирка от турнето на Turning Point USA за завръщане в Америка, което включва 14 града.

Кърк е пътувал с частен охранителен контингент, съобщава пред CNN помощник на Turning Point USA, участващ в турнето, независимо дали е говорил на големи митинги като този днес в Орем, Юта, или на по-малки събития.

Помощникът твърди, че университетската полиция и местните власти също са осигурявали сигурността на митинга, който е привлякъл хиляди хора в двора на университета Юта Вали, разположен на около 40 мили южно от Солт Лейк Сити.

„Всички се молим за Чарли“, казва пред CNN помощникът на Turning Point USA на място в Юта.

Турнето за завръщане в Америка имаше характерната за Кърк маса „Докажи ми, че греша“, където Кърк призоваваше онези, които не са съгласни с него, да обсъдят даден въпрос.

Планирано беше турнето му да спре в Колорадо, Минесота, Вирджиния, Монтана и други щати.

Чарли Кърк и неговата политическа организация, Turning Point USA, бяха ключови за победата на президента Доналд Тръмп през 2024 г., а Тръмп отдава заслугата на Кърк за мобилизирането на младежкия вот.

Кърк е развил тесни връзки с президента и семейството му по време на първия мандат на Тръмп и наскоро се появи в Овалния кабинет през май, присъствайки на церемонията по полагане на клетва на съдия Жанин Пиро.

„Спечелих младите хора с 37%. Никой републиканец никога не е печелил и аз спечелих с 37%. И Чарли Кърк ще ви каже, TikTok помогна, но Чарли Кърк също помогна“, каза Тръмп.

Той продължи: „Случайно е тук. Вижте го. Той обича, че споменаваме това име - нали, Чарли? Справил се е чудесно и оценявам цялата помощ.“

На митинг в навечерието на встъпването си в длъжност Тръмп приветства Кърк и неговата „армия от млади хора“.

„Искам да благодаря на Чарли. Чарли е фантастичен. Искам да кажа, този човек. Не вярвайте на тези неща, когато чуете, че децата са либерални. Те не са либерални. Може би са били преди, но вече не са“, каза той през януари.